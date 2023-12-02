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У 18-летнего ельчанина изъяли 60 свертков с наркотиками

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#наркотики #
У 18-летнего ельчанина изъяли 60 свертков с наркотиками

Житель Ельца получил большую партию наркотиков, чтобы распространять их через закладки

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ельцу задержан 18-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

- Ельчанин приобрёл через тайник-закладку партию запрещенных веществ. В последующем он планировал сбыть наркотические вещества по частям путём оборудования тайников-закладок. Во время личного досмотра у него обнаружено и изъято 60 свертков с порошком белого цвета внутри. Исследование установило, что их содержимым является наркотическое средство – метилэфедрон общей массой 44,57 граммов, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело. Закладчику грозит до 20 лет лишения свободы.
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#наркотики #

Комментарии (2)

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Гостья1

28 минут назад
Зачем потреблять и губить свою жизнь.... Мир прекрасен и без этой дури! Не становитесь рабами наркопотребления! Занимайтесь спортом,получайте новые знания и помните,что здоровье надо беречь! Не приносите горе в свои семьи.
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адам

50 минут назад
За 300 кг дали 15 а тут граммы
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Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
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Бизнес

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