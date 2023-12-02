У 18-летнего ельчанина изъяли 60 свертков с наркотиками

Житель Ельца получил большую партию наркотиков, чтобы распространять их через закладки

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ельцу задержан 18-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.



- Ельчанин приобрёл через тайник-закладку партию запрещенных веществ. В последующем он планировал сбыть наркотические вещества по частям путём оборудования тайников-закладок. Во время личного досмотра у него обнаружено и изъято 60 свертков с порошком белого цвета внутри. Исследование установило, что их содержимым является наркотическое средство – метилэфедрон общей массой 44,57 граммов, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело. Закладчику грозит до 20 лет лишения свободы.