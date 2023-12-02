Происшествия

22 минуты назад

Отремонтировать дорогу в селе коммунальщиков заставил суд

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#суд #дороги
Отремонтировать дорогу в селе коммунальщиков заставил суд

Районный суд вынес постановление в отношении отдела жилищно-коммунального хозяйства

Прокуратура Измалковского района возложила на отдел жилищно-коммунального хозяйства, дорог и транспорта районной администрации Елецкого района обязанность привести автомобильную дорогу по переулку Луговой села Афанасьево в соответствие с требованиями закона и обратилась в суд.

- На дороге просел грунт, образовалась глубокая колея, твердое покрытие отсутствует, требуемая видимость придорожной полосы не обеспечена, так как обочины заросли деревьями и кустарниками, сообщили в прокуратуре.

Елецкий районный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры. Выполнение решения прокуратура взяла на контроль.

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#суд #дороги

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