Происшествия
22 минуты назад
Отремонтировать дорогу в селе коммунальщиков заставил суд
Районный суд вынес постановление в отношении отдела жилищно-коммунального хозяйства
Прокуратура Измалковского района возложила на отдел жилищно-коммунального хозяйства, дорог и транспорта районной администрации Елецкого района обязанность привести автомобильную дорогу по переулку Луговой села Афанасьево в соответствие с требованиями закона и обратилась в суд.
- На дороге просел грунт, образовалась глубокая колея, твердое покрытие отсутствует, требуемая видимость придорожной полосы не обеспечена, так как обочины заросли деревьями и кустарниками, сообщили в прокуратуре.
Елецкий районный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры. Выполнение решения прокуратура взяла на контроль.
- На дороге просел грунт, образовалась глубокая колея, твердое покрытие отсутствует, требуемая видимость придорожной полосы не обеспечена, так как обочины заросли деревьями и кустарниками, сообщили в прокуратуре.
Елецкий районный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры. Выполнение решения прокуратура взяла на контроль.