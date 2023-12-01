Власти направят на обслуживание госдолга 1,7 трлн в 2023 году

Обслуживание госдолга обойдется казне РФ в 1,73 трлн рублей в 2023 году, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Это на 210 млрд больше изначально заложенных в бюджет цифр (1,52 трлн).





Рост расходов на обслуживание госдолга обусловлен прежде всего увеличением объема самих заимствований, пояснили в Минфине. Согласно отчету СП, на 1 октября общий уровень обязательств с начала года поднялся на 11,6% до 25,5 трлн.



Другие причины, которые назвал Минфин, — повышение процентных ставок и ослабление рубля.



«Если сравнивать расходы на обслуживание долга с другими тратами из бюджета (1,7 трлн), то по итогам 2023-го они сопоставимы с финансированием здравоохранения (1,6 трлн) и образования (1,5 трлн)», — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.



Расходы на обслуживание госдолга в России составляют примерно 1% от ВВП, подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Для сравнения: в США на эти цели направляют примерно 3,9% от ВВП, а в доле общих трат американского бюджета эта сумма равна примерно 17,3% (в РФ — 5,8%), добавил он.



В перспективе ближайших лет риски исчерпания средств на выполнение обязательств небольшие, уверена Ольга Беленькая. По ее словам, постоянный рост доли трат на обслуживание в будущем может создать риски устойчивости бюджета, но до этого пока далеко.



По итогам III квартала на погашение госдолга было направлено 1,2 трлн рублей, следует из ноябрьского доклада Счетной палаты (СП) об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2023-го ( «Известия» его изучили ). В материале отмечается: доля расходов на обслуживание заимствований в общем объеме трат составила 5,8% — это максимальный показатель с 2021 года.Рост расходов на обслуживание госдолга обусловлен прежде всего увеличением объема самих заимствований, пояснили в Минфине. Согласно отчету СП, на 1 октября общий уровень обязательств с начала года поднялся на 11,6% до 25,5 трлн.Другие причины, которые назвал Минфин, — повышение процентных ставок и ослабление рубля.«Если сравнивать расходы на обслуживание долга с другими тратами из бюджета (1,7 трлн), то по итогам 2023-го они сопоставимы с финансированием здравоохранения (1,6 трлн) и образования (1,5 трлн)», — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.Расходы на обслуживание госдолга в России составляют примерно 1% от ВВП, подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Для сравнения: в США на эти цели направляют примерно 3,9% от ВВП, а в доле общих трат американского бюджета эта сумма равна примерно 17,3% (в РФ — 5,8%), добавил он.В перспективе ближайших лет риски исчерпания средств на выполнение обязательств небольшие, уверена Ольга Беленькая. По ее словам, постоянный рост доли трат на обслуживание в будущем может создать риски устойчивости бюджета, но до этого пока далеко.