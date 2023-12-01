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Власти направят на обслуживание госдолга 1,7 трлн в 2023 году
Обслуживание госдолга обойдется казне РФ в 1,73 трлн рублей в 2023 году, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Это на 210 млрд больше изначально заложенных в бюджет цифр (1,52 трлн).
Рост расходов на обслуживание госдолга обусловлен прежде всего увеличением объема самих заимствований, пояснили в Минфине. Согласно отчету СП, на 1 октября общий уровень обязательств с начала года поднялся на 11,6% до 25,5 трлн.
Другие причины, которые назвал Минфин, — повышение процентных ставок и ослабление рубля.
«Если сравнивать расходы на обслуживание долга с другими тратами из бюджета (1,7 трлн), то по итогам 2023-го они сопоставимы с финансированием здравоохранения (1,6 трлн) и образования (1,5 трлн)», — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Расходы на обслуживание госдолга в России составляют примерно 1% от ВВП, подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Для сравнения: в США на эти цели направляют примерно 3,9% от ВВП, а в доле общих трат американского бюджета эта сумма равна примерно 17,3% (в РФ — 5,8%), добавил он.
В перспективе ближайших лет риски исчерпания средств на выполнение обязательств небольшие, уверена Ольга Беленькая. По ее словам, постоянный рост доли трат на обслуживание в будущем может создать риски устойчивости бюджета, но до этого пока далеко.