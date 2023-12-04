27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП

Служба аварийных комиссаров «Автодруг» оформляет ДТП и берет решение всех связанных с ними проблем «под ключ».

Если вы попадали в ДТП, то знаете, сколько времени придется потратить на скитания между ГИБДД, страховой компанией и оценкой поврежденного автомобиля, чтобы получить компенсацию. Иногда результат не соответствует ожиданиям, приходится обращаться в суд и продолжать тратить время. На фоне нестабильного курса валют, санкций и роста цен на запчасти, нервных клеток у владельца машин больше не становится.

«Автодруг» начинает экономить ваше время сразу после аварии. Комиссары приезжают менее чем за десять минут после вызова, и если каждый из участников согласен с обстоятельствами, то они сразу оформляют необходимые документы.

Не надо судорожно искать эвакуатор, если машина после столкновения недвижима — «Автодруг» отвезет автомобиль на СТО партнеров. Там же бесплатно проведут предварительную независимую оценку повреждений машины. При необходимости производится частичная разборка автомобиля для выявления скрытых повреждений в присутствии представителя страховой компании, чтобы сумма компенсации содержала в себе все работы до мелочей. Подготовленные документы «Автодруг» передает в страховую компанию. Далее у автовладельца есть два пути: получить выплату от страховой или сразу отправить машину на ремонт. Практика показывает, что в девяти из десяти случаев клиент выбирает второй вариант. В этом случае «Автодруг» помогает урегулировать отношения со страховой компанией, и машина в итоге ремонтируются у партнеров компании. При самостоятельном ремонте и подборе запчастей полученных выплат не всегда хватает.

При выборе варианта с ремонтом владелец машины получает несколько преимуществ. Во-первых, автомобиль сразу остается в СТО, поэтому не нужно искать стоянку и каждый раз вызывать эвакуатор для его транспортировки. Во-вторых, машина по договору попадает в приоритет по срокам ремонта. Автомеханики сразу начинают предварительные работы, пока идут заказанные запчасти. В-третьих, за клиентом закреплен представитель СТО, который на каждом этапе ремонта предоставляет отчет о проделанной работе, в том числе с фотографиями, и сроках выполнения следующего этапа. При этом автовладелец может в любой момент прийти и проконтролировать процесс. А после окончания работ и приемки автомобиля, владелец получает не только качественно отремонтированный автомобиль, но и гарантию в полтора года.

Главное, что «Автодруг» действительно становится опорой и другом для своих клиентов, так как сопровождает попавшего в беду автовладельца на всех этапах сложной процедуры восстановления машины вне зависимости от выбора формы оплаты.

«Автодруг» работает пока только в Липецке. По телефону диспетчерской службы 27-00-00 вам ответят в любое время. Дополнительные вопросы можно также задать на сайте https://270000.ru .

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