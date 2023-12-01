В России
28 минут назад
Правозащитники выступили против дискриминации пациентов с диагнозом ВИЧ
Публичное разглашение ВИЧ-статуса карается лишением свободы до двух лет по ст. 137 УК РФ.
Медицинские сотрудники давно научились контролировать ВИЧ-инфекцию, поэтому пациенты могут вести полноценную жизнь. Несмотря на это, инфицированные иногда оказываются в такой ситуации, когда им отказывают в помощи, - передает РИА Новости.
Носительница ВИЧ-инфекции с самого рождения рассказала изданию, что в частной клинике ей отказали в лечении зуба из-за ее статуса.
Эксперт Роспотребнадзора Вадим Покровский объяснил, что в последнее время наблюдается все меньше квалифицированных врачей, они не получают должных знаний, как работать с этой инфекцией. По его данным, сейчас в России более 1,5 млн больных ВИЧ. И почти каждый их них хоть раз сталкивался с дискриминацией на работе, учебе или при получении медицинской помощи.
По закону ВИЧ-инфицированным обязаны оказывать все медицинские услуги, как и остальным гражданам. Согласно статье 16 ФЗ № 38 – об охране здоровья граждан, медучреждения должны создать условия для реализации прав ВИЧ-положительных пациентов и для предупреждения распространения болезни.
Медицинский юрист Ирина Гриценко также прокомментировала сложившуюся вокруг людей с такой инфекцией ситуацию. По ее словам, ВИЧ-статус защищен врачебной тайной, в случае его незаконного разглашения нарушителям грозит уголовное преследование с лишением свободы до двух лет. Статья 137 УК РФ также предусматривает запрет на увольнение или отказ принимать на работу ВИЧ-положительных людей.
Носительница ВИЧ-инфекции с самого рождения рассказала изданию, что в частной клинике ей отказали в лечении зуба из-за ее статуса.
Эксперт Роспотребнадзора Вадим Покровский объяснил, что в последнее время наблюдается все меньше квалифицированных врачей, они не получают должных знаний, как работать с этой инфекцией. По его данным, сейчас в России более 1,5 млн больных ВИЧ. И почти каждый их них хоть раз сталкивался с дискриминацией на работе, учебе или при получении медицинской помощи.
По закону ВИЧ-инфицированным обязаны оказывать все медицинские услуги, как и остальным гражданам. Согласно статье 16 ФЗ № 38 – об охране здоровья граждан, медучреждения должны создать условия для реализации прав ВИЧ-положительных пациентов и для предупреждения распространения болезни.
Медицинский юрист Ирина Гриценко также прокомментировала сложившуюся вокруг людей с такой инфекцией ситуацию. По ее словам, ВИЧ-статус защищен врачебной тайной, в случае его незаконного разглашения нарушителям грозит уголовное преследование с лишением свободы до двух лет. Статья 137 УК РФ также предусматривает запрет на увольнение или отказ принимать на работу ВИЧ-положительных людей.