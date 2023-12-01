В России

24 минуты назад

В РФ введут обязательное диспансерное наблюдение за работающими россиянами

25
#диспансеризация #ОМС

Диспансерное наблюдение за работающими россиянами с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования (ОМС) введут в стране в 2024 году.

Обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами на их месте работы будет введено с 2024 года, в рамках него работодатели будут заключать договоры с медорганизациями для проведения диспансеризации, - заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими", - сказала Голикова, выступая на открытии конгресса "Национальное здравоохранение - 2023".

По ее словам, диспансерное наблюдение может быть организовано работодателем как с помощью внутренней медорганизации, так и сторонней, с которой будет заключен договор, - передает "Интерфакс".

"Такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медицинской организацией, так и путем заключения с медорганизацией соответствующего договора", - сказала Голикова.

Она отметила, что в программу диспансеризации будет включено исследование репродуктивной функции женщин и мужчин.

"Вы знаете, что Владимиром Владимировичем Путиным 2024 год объявлен годом семьи. И для нас семья - это не просто родители и дети в этой семье. Для нас семья - это широкое понимание. Это молодая семья, это семья, которая имеет детей, это здоровая семья, это трудовая семья. Это многопоколенческая семья. И о каждой семье и о каждом члене этой семьи здравоохранение тоже должно позаботиться. Поэтому мы предусмотрели в программе, с отдельным тарифом, диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья", - сказала Голикова.
25
#диспансеризация #ОМС

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

Еще в рубрике

Спасатели эвакуировали 350 человек из-за пожара на рынке «Садовод» в Москве
#пожар #рынок #Садовод
Спасатели эвакуировали 350 человек из-за пожара на рынке «Садовод» в Москве

сегодня, 14:48

В России
В Минприроды попросили не пугать россиян ростом цен на упаковку товаров на 15%
#упаковка #экономика
В Минприроды попросили не пугать россиян ростом цен на упаковку товаров на 15%

сегодня, 13:59

В России
В Госдуме предложили приравнять видеоблогинг за рулем к правонарушению
#видеоблогинг #автомобилисты
В Госдуме предложили приравнять видеоблогинг за рулем к правонарушению

сегодня, 13:00

В России
Российский виски обошел многие импортные аналоги по качеству
#алкоголь #виски
Российский виски обошел многие импортные аналоги по качеству

сегодня, 12:13

В России
Пять человек погибли в результате стихии в Крыму
#Крым #непогода
Пять человек погибли в результате стихии в Крыму

сегодня, 11:26

В России
«Ведомости» рассказали о предварительном размере убытков «Почты России»
#Почта России #убытки #экономика
«Ведомости» рассказали о предварительном размере убытков «Почты России»

сегодня, 10:41

В России