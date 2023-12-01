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Спасатели эвакуировали 350 человек из-за пожара на рынке «Садовод» в Москве
Пожар на крупнейшем московском рынке "Садовод" начался в трехуровневых контейнерах, горят "товары народного потребления".
Площадь пожара на рынке "Садовод" увеличилась до 600 квадратных метров, - сообщает МЧС Москвы.
Спасатели эвакуировали 350 человек.
Ранее сообщалось, что огнеборцы ликвидируют пожар, возникший на рынке "Садовод". Уточняется, что горят торговые павильоны и товары в смежных трехуровневых контейнерах, - говорится в Телеграм-канале ведомства.
Площадь пожара ранее составляла 350 квадратных метров.
Отмечается, что тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка и плотная застройка. Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов.
Также известно, что к месту пожара следует лаборатория для замеров воздуха и определения его соответствия норме.
К тушению пожара привлечено более 100 специалистов и 45 единиц техники, в том числе подъемные механизмы.
По предварительным данным, пострадал один человек, надышавшись дымом.
Спасатели эвакуировали 350 человек.
Ранее сообщалось, что огнеборцы ликвидируют пожар, возникший на рынке "Садовод". Уточняется, что горят торговые павильоны и товары в смежных трехуровневых контейнерах, - говорится в Телеграм-канале ведомства.
Площадь пожара ранее составляла 350 квадратных метров.
Отмечается, что тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка и плотная застройка. Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов.
Также известно, что к месту пожара следует лаборатория для замеров воздуха и определения его соответствия норме.
К тушению пожара привлечено более 100 специалистов и 45 единиц техники, в том числе подъемные механизмы.
По предварительным данным, пострадал один человек, надышавшись дымом.