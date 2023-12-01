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Спасатели эвакуировали 350 человек из-за пожара на рынке «Садовод» в Москве

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#пожар #рынок #Садовод

Пожар на крупнейшем московском рынке "Садовод" начался в трехуровневых контейнерах, горят "товары народного потребления".

Площадь пожара на рынке "Садовод" увеличилась до 600 квадратных метров, - сообщает МЧС Москвы.

Спасатели эвакуировали 350 человек.

Ранее сообщалось, что огнеборцы ликвидируют пожар, возникший на рынке "Садовод". Уточняется, что горят торговые павильоны и товары в смежных трехуровневых контейнерах, - говорится в Телеграм-канале ведомства.

Площадь пожара ранее составляла 350 квадратных метров.

Отмечается, что тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка и плотная застройка. Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов.

Также известно, что к месту пожара следует лаборатория для замеров воздуха и определения его соответствия норме.

К тушению пожара привлечено более 100 специалистов и 45 единиц техники, в том числе подъемные механизмы.

По предварительным данным, пострадал один человек, надышавшись дымом.





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#пожар #рынок #Садовод

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