В России

36 минут назад

В Минприроды попросили не пугать россиян ростом цен на упаковку товаров на 15%

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#упаковка #экономика

Переработчики пластиков предупреждают о рисках роста цен на упаковку на 15% в 2024 году, если будет принято предложение Минприроды о многократном повышении ставок экологического сбора.

В Минприроды призвали российских производителей не пугать россиян возможным ростом цен на товары в 2024 году, - пишет "Ъ" со ссылкой на заявление ведомства.

Бизнес в России предупредил о возможном росте цен на упаковку на 15% в 2024 году. Цены могут вырасти, если будет принято предложение Минприроды о повышении ставок экологического сбора, считают предприниматели. Письмо с критикой проекта о базовых ставках экосбора за товары и упаковку премьер-министру Михаилу Мишустину направил Союз переработчиков пластмасс. В самом ведомстве призвали не пугать россиян ростом цен.

Согласно проекту, с 1 января 2024 года заработает механизм расширенной ответственности производителей (РОП). Рост норматива обязательной утилизации упаковки для производителей и импортеров в 2025 году дорастет до 55%, в 2026 году — до 75%, к 2027 году достигнет 100%. Согласно проекту постановления, вся полимерная упаковка может быть обложена экосбором в 12,39 тысячи рублей за тонну.

Переработчики предлагают доработать документ и сохранить текущие ставки экосбора на 2024 год. Они уверены, что в противном случае может повыситься стоимость полимерной упаковки, а также остановиться работа упаковочных предприятий, поскольку рассчитанный по новой методике размер экосбора превышает их годовую прибыль.

В Минприроды заявили, что компаниям выгодно платить по заниженным ставкам экосбора, которые не повышались с 2016 года. Там призвали не пугать жителей России исчезновением товаров с полок магазинов или ростом цен на них.

"Заявления о якобы рисках [для бизнеса] похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства", - отметили в министерстве.
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#упаковка #экономика

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