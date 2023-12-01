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55 минут назад

В Госдуме предложили приравнять видеоблогинг за рулем к правонарушению

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#видеоблогинг #автомобилисты

Министерство внутренних дел РФ комплексно обновляет правила дорожного движения (ПДД). Инициативу наказывать за видеоблогинг за рулем предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил приравнять видеоблогинг за рулем автомобиля к правонарушению. С соответствующей идеей он обратился к главе ГИБДД России Михаилу Черникову, - передает РИА Новости.

Уточняется, что парламентарий предлагает приравнять автомобильный видеоблогинг к правонарушениям, прописанным в статье 12.36.1 КоАП РФ "Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства".

Согласно данной статье, водителю может грозить штраф в 1,5 тысячи рублей за пользование во время движения авто телефоном, не оборудованным техническим устройством, которое позволяет вести переговоры без использования рук.

По словам депутата, многие россияне обеспокоены ситуацией, сложившейся на дорогах страны. В последнее время ведение стримов в соцсетях во время управления авто стало популярным среди молодежи и даже взрослого населения.

При этом блогеры начинают допускать множество нарушений, большая часть которых происходят по невнимательности, добавил депутат. По его словам, некоторые из таких блогеров имеют десятки или даже сотни штрафов.

Вместе с тем на сегодня ведение стримов или запись видеороликов за рулем не всегда может подпадать под ответственность. К примеру, если водитель будет держать телефон не в руках, а закрепит его на передней панели.

Но процесс съемки все равно отвлекает водителя от дороги и снижает концентрацию внимания, - подчеркнул Хамзаев.
23
#видеоблогинг #автомобилисты

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