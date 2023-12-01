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сегодня, 12:13
Российский виски обошел многие импортные аналоги по качеству
Виски российского производства на равных конкурирует со многими импортными аналогами.
Российский виски из иностранных и местных дистиллятов уже уверенно обходит многие импортные аналоги - по крайней мере по качеству, следом увеличивается и его популярность у потребителя - продажи растут взрывными темпами, а через 3-5 лет вырастет и его доля на рынке, - рассказали РИА Новости участники отрасли.
Армения уже вытеснила Испанию из числа крупнейших импортеров виски в РФ, поднявшись с шестого на пятое место. На первом месте оказалась Латвия, на втором - Литва, третье и четвертое - у Великобритании и Франции. При этом
есть значимые и неожиданные изменения в географии производства ввозимого виски - на полках уже можно увидеть нишевый японский, израильский и даже болгарский виски.
Но уход с рынка крупных западных игроков подстегнул не только смену поставщиков виски в страну, но и развитие отечественного производства, - отметили участники рынка. В крупнейшей российской алкогольной компании Luding Group отмечают, что качество отечественного виски - правда, на основе импортных дистиллятов - уже превосходит во многом многие импортные аналоги.
"Три года назад мы приняли стратегию развития, согласно которой взяли курс на локализацию портфеля во всех категориях. Совместно с партнерами мы реализуем данные планы. Так, крепкий алкоголь мы выпускаем на производственных мощностях Коломенского винно-коньячного завода. В частности, это виски Highland Cattle, William Watt, Royal Hunt, Eldermen, Dr. Lennon, Johnny Volmer, которые продаются в торговых точках по всей России и благодаря высокому качеству завоевывают потребительские симпатии", - рассказали в компании.
С 2022 года многие локальные производители запустили свои бренды или расширили линейки российского виски, - заявили в Simple Group.
В настоящий момент российскому виски принадлежит примерно половина, и практически вся продукция произведена из импортных дистиллятов. Виски полного цикла из местных спиртов занимает 1-2%, - уточнили в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя.
Армения уже вытеснила Испанию из числа крупнейших импортеров виски в РФ, поднявшись с шестого на пятое место. На первом месте оказалась Латвия, на втором - Литва, третье и четвертое - у Великобритании и Франции. При этом
есть значимые и неожиданные изменения в географии производства ввозимого виски - на полках уже можно увидеть нишевый японский, израильский и даже болгарский виски.
Но уход с рынка крупных западных игроков подстегнул не только смену поставщиков виски в страну, но и развитие отечественного производства, - отметили участники рынка. В крупнейшей российской алкогольной компании Luding Group отмечают, что качество отечественного виски - правда, на основе импортных дистиллятов - уже превосходит во многом многие импортные аналоги.
"Три года назад мы приняли стратегию развития, согласно которой взяли курс на локализацию портфеля во всех категориях. Совместно с партнерами мы реализуем данные планы. Так, крепкий алкоголь мы выпускаем на производственных мощностях Коломенского винно-коньячного завода. В частности, это виски Highland Cattle, William Watt, Royal Hunt, Eldermen, Dr. Lennon, Johnny Volmer, которые продаются в торговых точках по всей России и благодаря высокому качеству завоевывают потребительские симпатии", - рассказали в компании.
С 2022 года многие локальные производители запустили свои бренды или расширили линейки российского виски, - заявили в Simple Group.
В настоящий момент российскому виски принадлежит примерно половина, и практически вся продукция произведена из импортных дистиллятов. Виски полного цикла из местных спиртов занимает 1-2%, - уточнили в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя.