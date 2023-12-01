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Пять человек погибли в результате стихии в Крыму

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#Крым #непогода

Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находилось свыше 500 тысяч человек.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал в своем Телеграм-канале, что количество погибших в Крыму в результате шторма составило 5 человек, еще 12 человек пострадали.

По его словам, стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находилось свыше 500 тысяч человек.

Произошло затопление 159 частных домовладений, 2 многоквартирных домов, 193 приусадебных участков, 60 дачных домов в трех муниципалитетах, - сообщил глава региона.

Зафиксировано также 125 происшествий, связанных с ограничением теплоснабжения, 873 – с повреждением кровель зданий и сооружений.

Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах.

Аксенов отметил, что для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 3 тысяч человек и 350 единиц техники. Продолжает работу межведомственный оперативный штаб. Из затопленных жилых домов уже в первые часы было эвакуировано 445 человек, из них 69 детей. В настоящее время в пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе 6 детей. Все обеспечены в полном объеме горячим питанием.

По его словам, в настоящий момент без электроснабжения остается около 1600 абонентов (из них в Симферопольском районе – около 500). Подвоз воды населению организован, задействовано 25 единиц техники. Освобождено от воды 60 частных домовладений, 2 многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка.
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#Крым #непогода

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