Хорошее образование – детям, сохранение жизни – взрослым

Фактический город-спутник Липецка Грязи, составляющий вместе с областным центром одну агломерацию, в последние годы преображается. По нацпроектам в Грязях строятся новые дороги, ремонтируются мосты. Нужные и крупные проекты реализованы и в медицине и образовании. С некоторыми познакомились журналисты GOROD48.



Школа №1, построенная по нацпроекту «Образование» в 2022 году, поражает масштабами. Она состоит из трех корпусов, в которых расположены два спортзала, два бассейна — маленького для младшеклассников и большого, 25-метрового, для детей постарше. У школы – инженерно-технический профиль, в ней занимаются ранней профориентацией детей и тесно взаимодействуют с предприятиями.В кабинет биологии и химии репортёра впустили в момент, когда дети занимались исследованиями.— Галина Михайловна! Я нашла карбонат! — Восторгалась одна девочка.Одиннадцатиклассник Никита Анисимов в бинокуляр рассматривал крыло бабочки —павлиний глаз, когда его попросили поделиться планами на будущее. ЕГЭ он собрался сдавать по биологии, химии и обществознанию. Мечта Никиты — стать учителем биологии и заниматься общественной деятельностью. Он школьный активист, недавно вернулся из «Сириуса», были не так давно и в «Артеке». В планах заниматься и молодежной политикой.— Были планы пойти в медицину, нас даже возили на профориентационные мероприятия в Рязань, в медуниверситет, но пока эту мечту отложил, все же больше хочется в биологию, преподавать. Биологией готов заниматься хоть каждый день, очень интересная наука. Она — о живом. А у нас в школе сейчас есть все возможности ее изучать, очень хорошо оборудована лаборатория.В школе просто шикарный кабинет технологии, то есть, проще говоря труда, для мальчиков, со станками для дерево и металлообработки, 3D-принтером, на котором дети «печатают» все, что угодно, от игрушек до различных моделей. И в то же время они приобретают классические навыки — работают столярными ножовками, лобзиками, выжигают на фанерках разные картинки. Не менее хорош кабинет технологии для девочек, со швейными машинками, оборудованный кухней. Как раз во время нашего визита школьницы запекли в духовке курочку по собственному рецепту.Олеся Харина, автор блюда, говорит, что благодаря урокам технологии все чаще готовит дома, балует родных новыми блюдами.— Да, у нас бывает такой урок, на котором дети делятся домашними рецептами, тем, что принято готовить у них дома, — делится учитель технологии Ольга Плотникова.В Грязях по нацпроекту «Здравоохранение» и федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» в этом году на базе поликлиники ЦРБ начал работать Центр амбулаторной онкологической помощи. На ремонт и оборудование нового Центра, который расположен на первом этаже поликлиники, государство выделило 108 миллионов рублей.Помощь в этом центре оказывается не только прикрепленным к грязинской ЦРБ пациентам, но и жителям Добринского, Усманского районов. Охват составляет порядка 160 тысяч человек.Основная функция Центра — обследование пациентов с подозрением на онкозаболевания, наблюдение за пациентами, которые уже получают лекарственное лечение, их реабилитация и консультации.В Центре амбулаторной онкологической помощи мы встретили семью, которая прожила 20 лет в Италии, а потом переехала в Грязинский район. Глава семьи недавно заболел и супруги приехали в Центр для медобследования и консультации.—Хорошо очень сделали, удобно. На уровне, так сказать, есть с чем сравнить. 20 лет прожили в Италии. Все, что говорят о жизни в Европе, это в большинстве случаев мифы, в том числе о здравоохранении. Во всяком случае — в Италии. Ну ладно, так могу говорить я, россиянка, но мой муж нисколько не жалеет о переезде. В России ему очень нравится. К сожалению, болезнь не разбирается в национальностях, но, слава Богу, мы здесь получаем очень квалифицированную помощь, —говорит женщина.В центре работают два онколога, эндоскопист, рентгенолог и специалист по ультразвуковой диагностике. Здесь проводят исследования на современном маммографе, УЗИ, колоноскопию, гастрофиброскопию, биопсию. Если возникает необходимость, пациенты могут обратится в самой поликлинике грязинской ЦРБ к специалистам по профилям: «акушерство и гинекология», «гастроэнтерология», «гематология», «дерматовенерология», «кардиология», «колопроктология», «медицинская реабилитация», «неврология», «оториноларингология», «паллиативная медицинская помощь», «пульмонология», «терапия», «урология», «хирургия», «эндокринология».Для людей с ограниченными возможности здоровья в Центре оборудован пандус, установлены поручни, есть специальная туалетная комната, предусмотрена кнопка вызова персонала.Недавно в ЦРБ и сам Центр приехали работать по программе «губернаторские полтора миллиона» супруги Тезины: терапевт и хирург-онколог.— У нас в Тамбовской области по аналогичной программе места для медиков ограничены, вот мне места по моей специализации не нашлось, а в Липецкой области — пожалуйста. Кроме губернаторских полутора миллионов, нам еще компенсируют съем жилья. Имеем также льготы по ипотеке, но о ней мы пока не думали. Поликлиника, где предстоит работать, имеет все условия для работы медиков, и для больных, что немаловажно, — говорит Владислав Тезин.Таких Центров амбулаторной онкологической помощи в Липецкой области уже шесть, они действуют на базе липецкой горбольницы №4 «Липецк-Мед», липецкой горбольницы №3 «Свободный Сокол», елецкой больницы №1, и Тербунской ЦРБ.В 2020 году за счет средств регионального бюджета в Грязинском районе, в поселке Новая Жизнь открыли новое отделение общей врачебной практики.По нацпроекту «Здравоохранение» в Липецкой области в 2023 году построено 11 фельдшерско-акушерских пунктов.В 2024 году в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» запланировано строительство еще 10 фельдшерско-акушерских пунктов, стационарно-поликлинического корпуса в села Доброе и намечен капитальный ремонт семи поликлиник.