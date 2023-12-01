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42 минуты назад

В ЛГПУ пройдут уже девятнадцатые «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения»

89
#форум #чтения
В ЛГПУ пройдут уже девятнадцатые «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения»
XIX Международный форум «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения «Поминайте наставников ваших» пройдет на базе Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 14-15 декабря.

По словам организаторов, на форуме будут обсуждаться история и современное состояние православного богословия, культурообразующая функция православия, православное краеведение и паломнический туризм, история России в призме христианских ценностей, традиции православного образования, православие и современное общество.

На чтения приглашены священнослужители, представители органов власти, системы образования, научные работники, студенты, преподаватели воскресных школ, деятели культуры, медицинские и социальные работники, представители других направлений деятельности.
89
#форум #чтения

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