В России

47 минут назад

«Ведомости» рассказали о предварительном размере убытков «Почты России»

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#Почта России #убытки #экономика

Недополученная прибыль "Почты России" по итогам прошлого года предварительно составляет 24,5 млрд рублей.

Убытки "Почты России" оцениваются в 24,5 миллиарда рубле, - пишут "Ведомости" со ссылкой на итоги аудита Федерального казначейства.

Аналитики озвучили итоги проверки на совещании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Причиной финансовых потерь, превышающих 24 миллиарда рублей, стали "внутренние причины убыточности группы, которые стали следствием неэффективных управленческих решений".

По словам аудиторов, неэффективная организация розничного бизнеса и невыполнение плана продаж привели к недополучению прибыли в 10, 2 миллиарда рублей. Еще одной причиной стало увеличение фонда оплаты труда аппарата управления на 13 и дочерних компаний группы на 186 процентов, что вызвало потери 13 миллиардов рублей. Строительство для нужд «Почты России» 10 логистических центров обошлось компании в 21,9 миллиарда рублей.

Также причиной финансовых потерь стали недополученный доход в результате ненадлежащей работы IT-системы, нерентабельные закупки, убыточные проекты (например, постаматы) и управление дорогостоящими штабквартирами — аренда офиса "Почты России" площадью 35 тысяч квадратных метров в районе метро "ЦСКА" обходится в миллиард рублей в год — без учета трат на офис на Варшавском шоссе площадью 39 тысяч квадратных метров.
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#Почта России #убытки #экономика

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