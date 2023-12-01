В России
сегодня, 09:58
У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково
Управление аэропортом Пулково перейдет к созданному правительством России "Холдингу ВВСС".
Правительство создает ООО "Холдинг ВВСС" для управления аэропортом Пулково, забрав это право у иностранной компании, - говорится в указе президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ "О применении специальных экономических мер в сфере воздушного транспорта в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" был размещен на портале правовых актов.
Согласно указу, все 100% долей кипрской компании в уставном капитале "Воздушных ворот Северной столицы" (ООО, которое с 2010 года управляет Пулково) передают в собственность "Холдинга ВВСС". Его уставной капитал составит 169 млрд рублей. Уточняется, что правительство не будет учредителем компании. Ее российские акционеры сохранят право распоряжаться своими акциями, иностранные — нет.
В ООО "Холдинг ВВСС" войдут 13 компаний: ООО «Бизнес Финанс» (16,79%), ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг (8,22%), ООО "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7" (2,33%), Fraport AG (25%), F3 Holding LLC (24,99%), Thirthy seventh investment company (7,99%), Nomeliar LTD (7,48%), Ayar international investments company (3,5%), Bahrain mumtalakat holding company (1,26%), Felmen ventures limited (1,05%), Zamoralo holdings limited (1,04%), Co-investment partnership V (0,16%), Mevelida LTD (0,02%).
Меры приняты "в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств". В документе утверждается, что реализация указа не приведет к возникновению у нового холдинга и его участников "экономической выгоды", также им не надо получать никаких дополнительных разрешений и согласований от других ведомств, - пишет "Ъ".
Согласно указу, все 100% долей кипрской компании в уставном капитале "Воздушных ворот Северной столицы" (ООО, которое с 2010 года управляет Пулково) передают в собственность "Холдинга ВВСС". Его уставной капитал составит 169 млрд рублей. Уточняется, что правительство не будет учредителем компании. Ее российские акционеры сохранят право распоряжаться своими акциями, иностранные — нет.
В ООО "Холдинг ВВСС" войдут 13 компаний: ООО «Бизнес Финанс» (16,79%), ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг (8,22%), ООО "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7" (2,33%), Fraport AG (25%), F3 Holding LLC (24,99%), Thirthy seventh investment company (7,99%), Nomeliar LTD (7,48%), Ayar international investments company (3,5%), Bahrain mumtalakat holding company (1,26%), Felmen ventures limited (1,05%), Zamoralo holdings limited (1,04%), Co-investment partnership V (0,16%), Mevelida LTD (0,02%).
Меры приняты "в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств". В документе утверждается, что реализация указа не приведет к возникновению у нового холдинга и его участников "экономической выгоды", также им не надо получать никаких дополнительных разрешений и согласований от других ведомств, - пишет "Ъ".