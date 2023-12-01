Сегодня в Липецке: зимой липчане танцуют, поют, рассуждают о моде и ссорятся из-за отпусков

В первый день зимы нас ждёт много концертов. открытие сразу трёх выставок и лекция о моде.

Ласковая зима

В первый день зимы температура в Липецке опустится чуть ниже нуля – от -1 до -3 градусов. Существенных осадков не ожидается, лишь иногда будет идти небольшой снег.







Отключения воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ не будет холодной воды на улицах Гагарина, 110б, 112; Ново-Весовой, 18, 19, 20, 21, 22; Тельмана, 88; Терешковой, 17, 19, 25, 29а, 29, 27, 31, 37, 31а, 37/1, 23; Ударников, 8, 10а, 12а, 21, 20, 22, 24, 13б, ст.12а, 27б.







В это же время оставят без удобств частный сектор на улицах Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Городовикова, Жактовской, Железнодорожной, Кротевича, Минской, Ново-Весовой, Новокарьерной, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников, Шевченко, Щорса, в переулке Узорном, на проезде Шишкина.

Отключения света

С 9:00 до 17:00 останутся без электричества жители домов на Ангарской, 31; Ново-Весовой, 16, 26; Терешковой, 32/2; Салтыкова-Щедрина, 145, 149, 150, 151, 153, 155, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 176а, 178, 180, 182, 184, 188; Ударников, 20, 20з, 20и, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 26б, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 94.







Во мрак погрузится и частный сектор на улицах Винницкой, Воровского, Депутатской, Киевской, Чкалова в переулках Верещагина, Верхнем, Даргомыжского, Крымском, Фруктовом.

Пробки

Пятница – самый трудный день для дорожного движения. К 6 утра только на одной улице Гагарина наблюдались уже 7 заторов, пока обозначенных на электронных картах жёлтым цветом. Но, как говорится, ещё не вечер. Доехать куда нужно вовремя и не застать в ревущем и гудящем потоке помогут «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Изучать дорожную обстановку лучше непосредственно перед выездом или даже прямо в пути – она очень быстро меняется.

Концерт «Параллелей» (12+)

Известный на всю страну ансамбль «Параллели» сегодня в 17:00 даст концерт в Городском Доме культуры (ул. Коммунистическая, 20).





Инклюзивный ансамбль, в котором ярко танцуют и инвалиды-колясочники, не раз добивался наград и конкурсов на различных конкурсах и фестивалях. Сегодня «Параллели» решили порадовать земляков.

Дом музыки

Липчан приглашают в 19:00 в липецкий Дом музыки на виртуальный концерт – прямую трансляцию на большом экране из зала Московской филармонии. Прозвучит симфония № 3 Густава Малера для контральто, женского хора, хора мальчиков и оркестра (12+). Вход свободный.







А сами музыканты Дома музыки сегодня организуют живой звук в Галерее современного искусства «Буксир». Музыкальный вечер начнётся в 19:00 (16+). Вход – любая бумажная купюра.

Военные песни (6+)

В ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) в 13:00 выступят артисты известного липецкого ансамбля «Зень».







Концерт называется «А песни ходят на войну» и посвящён Дню памяти Неизвестного солдата, который отмечают через два дня – 3 декабря.

О моде 1920-х (12+)

В 18:00 в Выставочном зале (ул. Ленина, 9) состоится лекция искусствоведа и историка моды Елены Елисеевой на такую важную тему, как «Советская мода эпохи конструктивизма».



Фото Липецкого краеведческого музея



Специалист из Москвы расскажет о быте противоречивых 1920-х годов, как менялись визуальные коды в одежде. «Новые советские люди» носили кожаные куртки, красные косынки и т.д. А ещё речь пойдёт о НЭПе (1921-1928 гг.), когда в моде уживались пролетарский стиль, «буржуазные пережитки» и новая номенклатурная богема.

Три выставки

В музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) сегодня в 17:00 откроются сразу три (!) новые выставки.

В экспозиции «Чайная прелюдия» будут представлены более 100 заварочных чайников из частной коллекции солиста Липецкой государственной филармонии, аккордеониста Владимира Селявкина. Он собирал их во время гастролей где только мог (6+).



На выставке «Приключения в детском саду» воссоздадут атмосферу старых советских новогодних праздников в дошкольных учреждениях. Пластмассовые куклы и солдатики, тяжёлые железные машинки, танки, самолёты и неуклюжие плюшевые медвежата с наивными мордочками были не настолько привлекательными, как современные, но вызовут ностальгию у заставших те времена и интерес у молодого поколения (6+).







Третья выставка «Сказ о том, как Петр I в Липецке бывал» из фондов самого музея расскажет о праздновании Нового Года при первом российском императоре и переходе к летоисчеслению с 1 января, когда Россия наконец-то догадалась идти в ногу с европейскими странами (6+).

Кукольный спектакль для детей (0+)

Сходить сегодня можно и в театр, правда – кукольный. Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) в первый день зимы представляет спектакль «Времена года» по пьесе В. Бабкиной.

Почему вокруг вдруг стало все белым бело? Зачем листочки с деревьев упали на землю? Как понять, что наступила весна? В увлекательной и забавной форме главная героиня спектакля любознательная Веснушка расскажет малышам, что такое времена года, как они сменяют друг друга и почему каждое время – прекрасно. Спектакль идёт 45 минут.







Начало в 16:00 и в 17:00.

Лепим новогодний сувенир (6+)

Керамокластер на Студёновоской, 39б приглашает в 17:00 на мастер класс по лепке из глины.







Народный мастер Ирина Беликова покажет, как изготовить своими руками новогодний сувенир, который можно оставить себе, а можно и подарить близкому человеку, ведь, как известно, лучший подарок тот, что сделан своими руками.

Каждый третий липчанин конфликтует из-за отпусков

Во многих организациях в конце года составляют график отпуском на календарный 2024-й. При этом 32% липчан сообщили SuperJob о том, что полюбовно поделить с коллегами время отдыха у них не получается.







26% респондентов заявили, что с сослуживцами договариваются самостоятельно, 6% разрешают конфликты только с привлечением руководства или специалиста по кадрам. Ссор из-а отпуском не бывает у 64% опрошенных.

Дорогие липчане! Вот и наступила зима. Сегодня нужно доработать неделю, а завтра уже можно обновить путь с горы. Но не стоит забывать и о новостях. Жителям нашего региона достаточно помнить электронное имя Липецка и не забывать время от времени заходить на GOROD48: зимой и летом, в любое время года у нас всегда самые свежие и интересные новости. С нами вы не пропустите ничего важного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова.