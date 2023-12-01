По многочисленным просьбам липчан «ЛипецкКурорт» запустил вечерние курсовки.

Теперь можно восстановиться после перенесенных ОРВИ и обострения хронических заболеваний.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМЫ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ.

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1. Лечебная грязь2. Гальваногрязь3. Физиотерапия4. Кислородный коктейль5. Суховоздушные ванны (СУВ)6. Галокамера7. Бассейн с минеральной водой (аква-аэробика с инструктором)8. Лечебный массажЭти процедуры могут помочь нейтрализовать стресс, накопившийся к концу года; поддержать иммунитет в период подъема заболеваемости; расслабиться после тяжелого рабочего дня и снять напряжение в мышцах и суставах; сохранить ремиссию в хронических заболеваниях.Например, сухие углекислые ванны могут способствовать улучшению состояния сосудов, снижая риск возникновения тромбозов в 2 раза, а также могут положительно повлиять на работу нервной системы, например, помочь улучшить состояние при мигренях.Безусловно, основное преимущество санатория - целебные грязи и минеральная вода. Один из немногих в Центральной России бальнеологических курортов с природными лечебными ресурсами местного происхождения, которые содержат полезную для организма человека концентрацию соли и комплекс ценных минеральных веществ. И главное - все это рядом, не нужно никуда ехать!• грязевые аппликации (действуют конкретно в точке приложения)• грязевой комбинезон (для максимального эффекта)• гальваногрязь (эффект усиливается под воздействием тока)С 6 декабря мы проводим вечера знакомства со своим здоровьем в кругу людей, увлеченнными здоровым образом жизни. Каждую среду в 20.00 курсовочников и гостей санатория ждет веселая развлекательная программа (16+).