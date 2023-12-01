Бизнес
9 минут назад
По многочисленным просьбам липчан «ЛипецкКурорт» запустил вечерние курсовки.
Теперь можно восстановиться после перенесенных ОРВИ и обострения хронических заболеваний.
С 16.00 до 20.00 в будни и с 8.00 до 13.00 в субботу можно пройти следующие процедуры:
1. Лечебная грязь
2. Гальваногрязь
3. Физиотерапия
4. Кислородный коктейль
5. Суховоздушные ванны (СУВ)
6. Галокамера
7. Бассейн с минеральной водой (аква-аэробика с инструктором)
8. Лечебный массаж
Эти процедуры могут помочь нейтрализовать стресс, накопившийся к концу года; поддержать иммунитет в период подъема заболеваемости; расслабиться после тяжелого рабочего дня и снять напряжение в мышцах и суставах; сохранить ремиссию в хронических заболеваниях.
Например, сухие углекислые ванны могут способствовать улучшению состояния сосудов, снижая риск возникновения тромбозов в 2 раза, а также могут положительно повлиять на работу нервной системы, например, помочь улучшить состояние при мигренях.
Галотерапия обычно используется после ОРВИ и для снижения нервной возбудимости.
Безусловно, основное преимущество санатория - целебные грязи и минеральная вода. Один из немногих в Центральной России бальнеологических курортов с природными лечебными ресурсами местного происхождения, которые содержат полезную для организма человека концентрацию соли и комплекс ценных минеральных веществ. И главное - все это рядом, не нужно никуда ехать!
Поэтому при отсутствии противопоказаний можно выбрать
• грязевые аппликации (действуют конкретно в точке приложения)
• грязевой комбинезон (для максимального эффекта)
• гальваногрязь (эффект усиливается под воздействием тока)
Рекомендуем дополнить оздоровление посещением бассейна с минеральной водой.
С 6 декабря мы проводим вечера знакомства со своим здоровьем в кругу людей, увлеченнными здоровым образом жизни. Каждую среду в 20.00 курсовочников и гостей санатория ждет веселая развлекательная программа (16+).
Если вы как работодатель заботитесь о здоровье своих сотрудников, у нас также есть специальные корпоративные программы.
Узнать подробности по всем программам и задать вопросы можно по телефонам 8(4742) 77-95-91, 8 910 359 30 30 или на сайте
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМЫ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ.
Реклама. АО «Липецккурорт»
1. Лечебная грязь
2. Гальваногрязь
3. Физиотерапия
4. Кислородный коктейль
5. Суховоздушные ванны (СУВ)
6. Галокамера
7. Бассейн с минеральной водой (аква-аэробика с инструктором)
8. Лечебный массаж
Эти процедуры могут помочь нейтрализовать стресс, накопившийся к концу года; поддержать иммунитет в период подъема заболеваемости; расслабиться после тяжелого рабочего дня и снять напряжение в мышцах и суставах; сохранить ремиссию в хронических заболеваниях.
Например, сухие углекислые ванны могут способствовать улучшению состояния сосудов, снижая риск возникновения тромбозов в 2 раза, а также могут положительно повлиять на работу нервной системы, например, помочь улучшить состояние при мигренях.
Галотерапия обычно используется после ОРВИ и для снижения нервной возбудимости.
Безусловно, основное преимущество санатория - целебные грязи и минеральная вода. Один из немногих в Центральной России бальнеологических курортов с природными лечебными ресурсами местного происхождения, которые содержат полезную для организма человека концентрацию соли и комплекс ценных минеральных веществ. И главное - все это рядом, не нужно никуда ехать!
Поэтому при отсутствии противопоказаний можно выбрать
• грязевые аппликации (действуют конкретно в точке приложения)
• грязевой комбинезон (для максимального эффекта)
• гальваногрязь (эффект усиливается под воздействием тока)
Рекомендуем дополнить оздоровление посещением бассейна с минеральной водой.
С 6 декабря мы проводим вечера знакомства со своим здоровьем в кругу людей, увлеченнными здоровым образом жизни. Каждую среду в 20.00 курсовочников и гостей санатория ждет веселая развлекательная программа (16+).
Если вы как работодатель заботитесь о здоровье своих сотрудников, у нас также есть специальные корпоративные программы.
Узнать подробности по всем программам и задать вопросы можно по телефонам 8(4742) 77-95-91, 8 910 359 30 30 или на сайте
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМЫ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ.
Реклама. АО «Липецккурорт»