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19 минут назад
В Калининграде закрылось генконсульство Германии
Германия закрыла генеральное консульство в Калининграде с 30 ноября.
30 ноября Генконсульство Германии в Калининграде прекратило работу. Информация об этом размещена на его официальном сайте.
"С 30 ноября 2023 года Генеральное консульство в Калининграде будет закрыто", — говорится в сообщении.
Причина не называется.
Отмечается, что по консульским и паспортным вопросам из консульского округа Генерального консульства в Калининграде теперь следует обращаться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге, по визовым вопросам — исключительно в визовый отдел посольства Германии в Москве, - пишут "Известия".
В конце сентября о закрытии Генконсульства в Санкт-Петербурге объявила Финляндия. Это произошло по инициативе российской стороны.
Таким образом, с 1 октября у Финляндии действует лишь одно дипломатическое представительство в РФ — посольство в Москве.
"С 30 ноября 2023 года Генеральное консульство в Калининграде будет закрыто", — говорится в сообщении.
Причина не называется.
Отмечается, что по консульским и паспортным вопросам из консульского округа Генерального консульства в Калининграде теперь следует обращаться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге, по визовым вопросам — исключительно в визовый отдел посольства Германии в Москве, - пишут "Известия".
В конце сентября о закрытии Генконсульства в Санкт-Петербурге объявила Финляндия. Это произошло по инициативе российской стороны.
Таким образом, с 1 октября у Финляндии действует лишь одно дипломатическое представительство в РФ — посольство в Москве.