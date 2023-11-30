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19 минут назад

В Калининграде закрылось генконсульство Германии

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#Германия #генкоснульство

Германия закрыла генеральное консульство в Калининграде с 30 ноября.

30 ноября Генконсульство Германии в Калининграде прекратило работу. Информация об этом размещена на его официальном сайте.

"С 30 ноября 2023 года Генеральное консульство в Калининграде будет закрыто", — говорится в сообщении.

Причина не называется.

Отмечается, что по консульским и паспортным вопросам из консульского округа Генерального консульства в Калининграде теперь следует обращаться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге, по визовым вопросам — исключительно в визовый отдел посольства Германии в Москве, - пишут "Известия".

В конце сентября о закрытии Генконсульства в Санкт-Петербурге объявила Финляндия. Это произошло по инициативе российской стороны.

Таким образом, с 1 октября у Финляндии действует лишь одно дипломатическое представительство в РФ — посольство в Москве.
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#Германия #генкоснульство

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