Энергетики «Липецкэнерго» устраняют последствия непогоды

Энергетики филиала «Россети Центр» - «Липецкэнерго» восстанавливают электроснабжение части потребителей региона, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий.

Метель, мокрый снег, переходящий в ледяной дождь и сопровождавшийся шквалистым ветром вызвали нарушения электроснабжения в ряде районов региона и областном центре. В настоящее время электроснабжение большей части потребителей восстановлено.

В устранении повреждений задействовано 58 бригад энергетиков: 159 специалистов, 72 единицы спецтехники. Также в распоряжении филиала находятся 38 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 2,2 МВт, которые уже частично использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки.

Энергетики напоминают, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).

По вопросу отсутствия электроэнергии получить информацию или направить запрос теперь можно также с помощью мобильного приложения «Есть свет!».

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ПАО "Россети Центр"

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