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Росстат с 1 декабря усовершенствует методику статистического учета пенсионеров
Информация обрабатывается на основе сведений из лицевых счетов пенсионеров, зарегистрированных в территориальных органах СФР.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) с 1 декабря усовершенствует методику статистического учета пенсионеров, - передает "ПРАЙМ".
Соответствующий приказ был подписан 17 ноября.
Документ регламентирует некоторые формы статистического наблюдения. К ним относятся, в частности, "N94 Пенсии" — краткая форма, "Пенсии-Н", которая отражает данные о неработающих пенсионерах, и "94 Пенсии-Р", показывающая сведения о работающих пенсионерах.
Первая форма отражает данные о численности всех пенсионеров и их пенсий, вторая касается только неработающих пенсионеров, третья — только работающих. В последней форме также рассматривается среднемесячная зарплата или иной доход. Данные в Росстат предоставляют территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования. Они должны поступать на первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что новые формы более детально отражают все виды пенсионного обеспечения. По его словам, это позволит точнее оценить нагрузку по выплатам "в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе". Как считает эксперт, можно будет при необходимости более точно рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах.
Соответствующий приказ был подписан 17 ноября.
Документ регламентирует некоторые формы статистического наблюдения. К ним относятся, в частности, "N94 Пенсии" — краткая форма, "Пенсии-Н", которая отражает данные о неработающих пенсионерах, и "94 Пенсии-Р", показывающая сведения о работающих пенсионерах.
Первая форма отражает данные о численности всех пенсионеров и их пенсий, вторая касается только неработающих пенсионеров, третья — только работающих. В последней форме также рассматривается среднемесячная зарплата или иной доход. Данные в Росстат предоставляют территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования. Они должны поступать на первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что новые формы более детально отражают все виды пенсионного обеспечения. По его словам, это позволит точнее оценить нагрузку по выплатам "в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе". Как считает эксперт, можно будет при необходимости более точно рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах.
Кузьминична 64 года