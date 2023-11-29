Водитель «Дэу Нексии» не пропустил поезд на станции Добринка

И отказался пройти медосвидетельствование после ДТП.

Вечером 27 ноября на станции Добринка Юго-Восточной железной дороги водитель автомобиля «Дэу Нексия» выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом.



Как сообщает ЮВЖД, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Находившееся в автомобиле два человека пострадали.



Однако в пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 не подтвердили наличие пострадавших.



— Автомобиль получил незначительные повреждения. В нем в момент происшествия находились водитель и его пассажир. При этом водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В его отношении составлен протокол по статье 12.26 КоАП РФ. Также инспекторы составили протокол за нарушение правил проезда железнодорожных переездов. Материалы направлены в суд, — рассказали в полиции.

