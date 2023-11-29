С нового года российским бюджетникам повысят зарплаты

Средние зарплаты педагогов, работающих на полной ставке должна быть не меньше двух с половиной минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), что составит 48 105 рублей. Старшим следователям и руководителям предусматривается повышение до 50-60%.





Для остальных бюджетников повышение зарплаты произведут с 1 октября 2024 года. Их доход планируют увеличить на 4,5%. По прогнозу Минэкономразвития, повышение с этого периода должно компенсировать предполагаемый рост инфляции и сохранить уровень жизни россиян.



С началом следующего года по поручению правительства проведут индексацию зарплат для работников, в том числе бюджетников. Увеличение заработной платы запланировано для работников социальных учреждений; сотрудников силовых структур; педагогов; работников культуры; медицинских работников; сотрудников Росстандарта; сотрудников Роспотребнадзора; работников МЧС и силовых ведомств; военнослужащих; сотрудников соцслужб; а также работников сельских и лесных хозяйств.



Процент индексации составит от 4,5 до 9,8%. Это будет зависеть от сферы занятости сотрудника.



Уточняется, что по принятому закону о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в следующем году планируется повысить зарплату 901,6 тыс. медработников. Для этих целей выделят 96,3 млрд рублей. На выплаты врачам предусмотрено направить 44,8 млрд рублей. Их получат более 253 тыс. человек. Для 212 тыс. врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, выделят 37 млрд рублей. Более 1,6 млрд рублей направят врачам скорой помощи — всего 11 708 медикам, которые ежемесячно получают соцвыплату в размере 11,5 тыс. рублей. На выплаты младшему медперсоналу предусмотрено 2,7 млрд рублей. Их получат 50 455 сотрудников.



Часть расходов фонда рассчитана на софинансирование зарплат врачей и среднего медперсонала для ликвидации нехватки персонала. Кроме того, ФОМС выделит значительные средства на стимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний и медпомощь жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.



В 2024 году введут новую систему расчета зарплаты педагогов. При формировании зарплаты будут учитываться опыт учителя и его квалификация. Сотрудники, имеющие высшую категорию и соответствующую квалификацию, дополнительно получат определенный процент от своей зарплаты.



На данный момент зарплата педагогов муниципальных учреждений должна быть не менее средней зарплаты учителя по региону. Размер МРОТ в следующем году составит 19 242 рубля, а зарплата учителя, исходя из законопроекта, — 48 105 рублей.



Индексация не коснется чиновников в 2024 году, такой закон был принят Госдумой в третьем чтении. До 1 января 2025 года не будет индексации зарплат судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.



Однако приостановка с 1 января 2024 года индексации зарплат госслужащих не распространяется на военных и силовиков, - сообщил Минфин.



С 2025 года индексацию планируют вернуть. Отказ от повышения зарплат госслужащих в следующем году позволит пополнить казну приблизительно на 36 млрд рублей.



С 1 октября 2024 года денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц проиндексируют на 4,5%. Размер зарплаты военных будет зависеть от выслуги лет, воинского звания и должности.



В этом году, по указу президента, действует единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. рублей для мобилизованных и контрактников, которые заключили договор в период проведения СВО. Кроме того, с 1 октября проиндексировали зарплату участников СВО. Теперь она составляет 210 тыс. рублей.



Законом о федеральном бюджете предусмотрено повышение заработной платы гражданского персонала воинских частей и организаций с 1 октября 2024 года на прогнозный уровень инфляции в 4,5%.



Кроме того, с 1 января 2024 года планируется масштабная реформа системы тарификации окладов в МВД России. Благодаря увеличению окладов и введению новых надбавок средняя зарплата полицейского может вырасти на 30–50%, оклад следователя-стажера — на 30%, а оклад следователя третьего класса — на 40%. Для старших следователей и руководителей следственных предусмотрено увеличение оклада на 50–60%.



По новой тарифной сетке размер окладов будет зависеть от квалификации, опыта работы, сложности выполняемых задач, а также региона.



Для сотрудников, которые работают не в бюджетных организациях, законом также предусмотрено ежегодное повышение заработной платы. Это прописано в ст. 130 Трудового кодекса РФ. Однако размер увеличения зарплаты остается на усмотрение работодателя. Он должен оценить уровень инфляции, актуальный минимальный размер оплаты труда и на основе этого произвести соответствующее повышение оплаты труда работнику. С 1 января 2024 года проиндексируют зарплату на 9,8% работникам сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки, - пишут "Известия" Для остальных бюджетников повышение зарплаты произведут с 1 октября 2024 года. Их доход планируют увеличить на 4,5%. По прогнозу Минэкономразвития, повышение с этого периода должно компенсировать предполагаемый рост инфляции и сохранить уровень жизни россиян.С началом следующего года по поручению правительства проведут индексацию зарплат для работников, в том числе бюджетников. Увеличение заработной платы запланировано для работников социальных учреждений; сотрудников силовых структур; педагогов; работников культуры; медицинских работников; сотрудников Росстандарта; сотрудников Роспотребнадзора; работников МЧС и силовых ведомств; военнослужащих; сотрудников соцслужб; а также работников сельских и лесных хозяйств.Процент индексации составит от 4,5 до 9,8%. Это будет зависеть от сферы занятости сотрудника.Уточняется, что по принятому закону о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в следующем году планируется повысить зарплату 901,6 тыс. медработников. Для этих целей выделят 96,3 млрд рублей. На выплаты врачам предусмотрено направить 44,8 млрд рублей. Их получат более 253 тыс. человек. Для 212 тыс. врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, выделят 37 млрд рублей. Более 1,6 млрд рублей направят врачам скорой помощи — всего 11 708 медикам, которые ежемесячно получают соцвыплату в размере 11,5 тыс. рублей. На выплаты младшему медперсоналу предусмотрено 2,7 млрд рублей. Их получат 50 455 сотрудников.Часть расходов фонда рассчитана на софинансирование зарплат врачей и среднего медперсонала для ликвидации нехватки персонала. Кроме того, ФОМС выделит значительные средства на стимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний и медпомощь жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.В 2024 году введут новую систему расчета зарплаты педагогов. При формировании зарплаты будут учитываться опыт учителя и его квалификация. Сотрудники, имеющие высшую категорию и соответствующую квалификацию, дополнительно получат определенный процент от своей зарплаты.На данный момент зарплата педагогов муниципальных учреждений должна быть не менее средней зарплаты учителя по региону. Размер МРОТ в следующем году составит 19 242 рубля, а зарплата учителя, исходя из законопроекта, — 48 105 рублей.Индексация не коснется чиновников в 2024 году, такой закон был принят Госдумой в третьем чтении. До 1 января 2025 года не будет индексации зарплат судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.Однако приостановка с 1 января 2024 года индексации зарплат госслужащих не распространяется на военных и силовиков, - сообщил Минфин.С 2025 года индексацию планируют вернуть. Отказ от повышения зарплат госслужащих в следующем году позволит пополнить казну приблизительно на 36 млрд рублей.С 1 октября 2024 года денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц проиндексируют на 4,5%. Размер зарплаты военных будет зависеть от выслуги лет, воинского звания и должности.В этом году, по указу президента, действует единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. рублей для мобилизованных и контрактников, которые заключили договор в период проведения СВО. Кроме того, с 1 октября проиндексировали зарплату участников СВО. Теперь она составляет 210 тыс. рублей.Законом о федеральном бюджете предусмотрено повышение заработной платы гражданского персонала воинских частей и организаций с 1 октября 2024 года на прогнозный уровень инфляции в 4,5%.Кроме того, с 1 января 2024 года планируется масштабная реформа системы тарификации окладов в МВД России. Благодаря увеличению окладов и введению новых надбавок средняя зарплата полицейского может вырасти на 30–50%, оклад следователя-стажера — на 30%, а оклад следователя третьего класса — на 40%. Для старших следователей и руководителей следственных предусмотрено увеличение оклада на 50–60%.По новой тарифной сетке размер окладов будет зависеть от квалификации, опыта работы, сложности выполняемых задач, а также региона.Для сотрудников, которые работают не в бюджетных организациях, законом также предусмотрено ежегодное повышение заработной платы. Это прописано в ст. 130 Трудового кодекса РФ. Однако размер увеличения зарплаты остается на усмотрение работодателя. Он должен оценить уровень инфляции, актуальный минимальный размер оплаты труда и на основе этого произвести соответствующее повышение оплаты труда работнику.