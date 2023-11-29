В России
12 минут назад
В РФ распространяется новая схема мошенников для получения доступа к Госуслугам
Аферисты обновили схему для доступа к аккаунтам россиян на сайте "Госуслуг".
В России распространяется новая схема, которую используют мошенники для получения доступа к аккаунтам граждан на портале "Госуслуги". К традиционным методам прибавилась социальная инженерия. С конца октября, когда была введена обязательная двухфакторная верификация для входа пользователей, аферистам стало сложнее проникать в личные кабинеты россиян, - сообщили эксперты по кибербезопасности.
Метод выглядит следующим образом: пользователь получает по почте, СМС или в сообщении в мессенджере извещение, что его аккаунт на "Госуслугах" взломан или заблокирован в связи с подозрительной активностью. И указываются номера телефонов, с которых поступит звонок из службы поддержки для восстановления доступа. Также потенциальной жертве предлагают связаться по этим номерам самостоятельно, - пишут "Известия".
Если человек вступил в телефонное общение с аферистами, то они просят у него сообщить данные "для проверки и восстановления" доступа, то есть код, который приходит при двухфакторной аутентификации для подтверждения входа. Одна из вариаций схемы — пользователю присылают ссылку на программу, которую нужно скачать, чтобы вернуть возможность заходить в свой личный кабинет на "Госуслугах". На самом деле мошенники вынуждают установить вредоносное программное обеспечение, которое дает им удаленный доступ к устройству человека и его личному кабинету.
Эксперты по кибербезопасности подтверждают, что такая схема есть и она распространяется. Традиционно злоумышленники предпочитали просто взламывать личные страницы граждан, пользуясь или слабостью паролей пользователей, или фишинговыми рассылками. Но с введением обязательной двухфакторной верификации в октябре этого года преступники начали тестировать приемы социальной инженерии в и этом случае.
Минцифры давно призывает устанавливать дополнительную аутентификацию. И еще до введения обязательной двойной верификации в конце октября ее подключили 41 млн пользователей, - рассказали в Минцифры. На "Госуслугах" регулярно проводится работа по анализу возможных угроз, на основе этих данных сформированы требования по защите информации при использовании портала, - отметили в пресс-службе ведомства.
"Злоумышленник может получить доступ к аккаунту "Госуслуг" только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию: логин и пароль, сведения о втором факторе защиты аккаунта, либо если его данные будут скомпрометированы. Сотрудники портала никогда не звонят и не присылают СМС без заявки гражданина", — пояснили в министерстве.
Метод выглядит следующим образом: пользователь получает по почте, СМС или в сообщении в мессенджере извещение, что его аккаунт на "Госуслугах" взломан или заблокирован в связи с подозрительной активностью. И указываются номера телефонов, с которых поступит звонок из службы поддержки для восстановления доступа. Также потенциальной жертве предлагают связаться по этим номерам самостоятельно, - пишут "Известия".
Если человек вступил в телефонное общение с аферистами, то они просят у него сообщить данные "для проверки и восстановления" доступа, то есть код, который приходит при двухфакторной аутентификации для подтверждения входа. Одна из вариаций схемы — пользователю присылают ссылку на программу, которую нужно скачать, чтобы вернуть возможность заходить в свой личный кабинет на "Госуслугах". На самом деле мошенники вынуждают установить вредоносное программное обеспечение, которое дает им удаленный доступ к устройству человека и его личному кабинету.
Эксперты по кибербезопасности подтверждают, что такая схема есть и она распространяется. Традиционно злоумышленники предпочитали просто взламывать личные страницы граждан, пользуясь или слабостью паролей пользователей, или фишинговыми рассылками. Но с введением обязательной двухфакторной верификации в октябре этого года преступники начали тестировать приемы социальной инженерии в и этом случае.
Минцифры давно призывает устанавливать дополнительную аутентификацию. И еще до введения обязательной двойной верификации в конце октября ее подключили 41 млн пользователей, - рассказали в Минцифры. На "Госуслугах" регулярно проводится работа по анализу возможных угроз, на основе этих данных сформированы требования по защите информации при использовании портала, - отметили в пресс-службе ведомства.
"Злоумышленник может получить доступ к аккаунту "Госуслуг" только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию: логин и пароль, сведения о втором факторе защиты аккаунта, либо если его данные будут скомпрометированы. Сотрудники портала никогда не звонят и не присылают СМС без заявки гражданина", — пояснили в министерстве.