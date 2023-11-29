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8 минут назад
Российская молодежь сомневается в надежности вкладов для сбережений
58% молодежи до 35 лет в РФ не доверяют вкладам для сбережений.
Больше половины российской городской молодежи (58%) не доверяют банковским вкладам как инструменту для сбережений, причем, чем ниже потребительские возможности граждан, тем больше они сомневаются в рациональности хранения денег в банке, - свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По мнению молодых людей, накопленные средства лучше вкладывать в то, что можно контролировать: например, в бизнес, недвижимость, драгоценные металлы. С прошлого года число респондентов, которые так думают, выросло, - передает РБК.
Молодежь также считает, что сейчас накопить на крупную покупку, например квартиру, планомерно откладывая небольшие суммы, невозможно — в этом уверены 13% граждан, а 38% скорее согласны с этим утверждением. При этом 19% молодых россиян считают, что стратегия не работает и накопить на квартиру можно, только откладывая крупные суммы. С этим скорее согласны еще 30% граждан. Причем чем старше респондент, тем больше он разочаровывается в этой стратегии.
По сравнению с прошлым годом в текущем году исчезла категория опрошенных, которые копили деньги на будущую пенсию — в 2022 году таких было 13%. При этом появилась и новая категория — тех, чья цель сбережений заключается в переезде в другую страну.
Специалисты ВЦИОМ также зафиксировали, что большинство россиян (70%) по-прежнему считает, что государство должно обеспечивать населению "безбедную старость". Исследователи подчеркнули, что у молодежи есть неуверенность в том, что они сами смогут накопить достаточно средств на пенсию. Абсолютное большинство молодых людей в 2023 году признали, что текущего размера пенсии (в среднем около 20 тысяч рублей) точно (59%) или скорее (28%) не хватило бы на жизнь, будь они пенсионерами сейчас.
По мнению молодых людей, накопленные средства лучше вкладывать в то, что можно контролировать: например, в бизнес, недвижимость, драгоценные металлы. С прошлого года число респондентов, которые так думают, выросло, - передает РБК.
Молодежь также считает, что сейчас накопить на крупную покупку, например квартиру, планомерно откладывая небольшие суммы, невозможно — в этом уверены 13% граждан, а 38% скорее согласны с этим утверждением. При этом 19% молодых россиян считают, что стратегия не работает и накопить на квартиру можно, только откладывая крупные суммы. С этим скорее согласны еще 30% граждан. Причем чем старше респондент, тем больше он разочаровывается в этой стратегии.
По сравнению с прошлым годом в текущем году исчезла категория опрошенных, которые копили деньги на будущую пенсию — в 2022 году таких было 13%. При этом появилась и новая категория — тех, чья цель сбережений заключается в переезде в другую страну.
Специалисты ВЦИОМ также зафиксировали, что большинство россиян (70%) по-прежнему считает, что государство должно обеспечивать населению "безбедную старость". Исследователи подчеркнули, что у молодежи есть неуверенность в том, что они сами смогут накопить достаточно средств на пенсию. Абсолютное большинство молодых людей в 2023 году признали, что текущего размера пенсии (в среднем около 20 тысяч рублей) точно (59%) или скорее (28%) не хватило бы на жизнь, будь они пенсионерами сейчас.