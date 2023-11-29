53 минуты назад
Сотовый оператор предупредил о схеме телефонного мошенничества
Российский сотовый оператор "Билайн" предупредил о новой схеме телефонного мошенничества, при котором злоумышленники звонят жертвам под видом представителей операторов мобильной связи.
Схема выглядит так: злоумышленники звонят жертве и утверждают, что по ее номеру телефона подана заявка на смену оператора связи. Далее якобы для обеспечения безопасности номера мошенники предлагают сменить пароль в личном кабинете. Жертва выполняет это, ей приходит СМС с кодом сброса пароля с официального номера. Мошенникам нужен именно код.
"Таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к номеру жертвы, чтобы иметь возможность входа в личные кабинеты банков, "Госуслуг" и других сервисов", - рассказали ТАСС в компании "Билайн".
Но, как заверил оператор, представители телекоммуникационных компаний всегда звонят только со специального короткого номера и никогда не требуют диктовать коды. Они также не просят рассказать чувствительную информацию или пересылать какие-либо данные на другие номера.
"В случае, если мошенник все же получил доступ к номеру телефона, просим незамедлительно связаться с поддержкой "Билайна" любым удобным способом", - добавили в компании.
Ранее в ВТБ предупреждали, что мошенники стали применять новую схему обмана россиян через звонки в приложениях площадок для объявлений.