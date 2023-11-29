В России

53 минуты назад

Сотовый оператор предупредил о схеме телефонного мошенничества

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#мошенничество #аферисты

Российский сотовый оператор "Билайн" предупредил о новой схеме телефонного мошенничества, при котором злоумышленники звонят жертвам под видом представителей операторов мобильной связи.

Мошенники вновь пустили в ход старую схему обмана россиян - они звонят потенциальным жертвам под видом представителей сотовых операторов и утверждают, что на их телефонный номер была подана заявка на смену оператора.

Схема выглядит так: злоумышленники звонят жертве и утверждают, что по ее номеру телефона подана заявка на смену оператора связи. Далее якобы для обеспечения безопасности номера мошенники предлагают сменить пароль в личном кабинете. Жертва выполняет это, ей приходит СМС с кодом сброса пароля с официального номера. Мошенникам нужен именно код.

"Таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к номеру жертвы, чтобы иметь возможность входа в личные кабинеты банков, "Госуслуг" и других сервисов", - рассказали ТАСС в компании "Билайн".

Но, как заверил оператор, представители телекоммуникационных компаний всегда звонят только со специального короткого номера и никогда не требуют диктовать коды. Они также не просят рассказать чувствительную информацию или пересылать какие-либо данные на другие номера.

"В случае, если мошенник все же получил доступ к номеру телефона, просим незамедлительно связаться с поддержкой "Билайна" любым удобным способом", - добавили в компании.

Ранее в ВТБ предупреждали, что мошенники стали применять новую схему обмана россиян через звонки в приложениях площадок для объявлений.
40
#мошенничество #аферисты

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