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Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией

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#Финляндия #КПП #туризм

КПП будут закрыты с 30 ноября до 13 декабря.

Решение Финляндии о полном закрытии границы с Россией для просителей убежища отменило все прежние постановления об ограничении работы контрольно-пропускных пунктов (КПП).

Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что финские власти приняли решение о полном закрытии пограничных переходов с Россией на период с 30 ноября по 13 декабря, - передает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, целью данного решения является нормализовать ситуацию на границе с Россией как можно скорее.

Он подчеркнул, что, по мнению Хельсинки, кратковременное и полное закрытие КПП будет эффективным для урегулирования проблемы миграционного потока с территории РФ в Финляндию.

Финляндия 18 ноября закрыла на три месяца четыре пограничных пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии, мотивируя это вменяемой российской стороне организацией массового пропуска к финской границе иммигрантов из третьих стран.

22 ноября финское правительство приняло решение закрыть до 23 декабря еще три пункта пропуска, оставив работающим из восьми только один переход, самый северный Рая-Йоосеппи.

Орпо 26 ноября заявил, что Финляндия может закрыть всю границу с Россией. По его словам, "если вся граница будет закрыта, можно будет подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту или портах Хельсинки, но не на восточной границе".


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#Финляндия #КПП #туризм

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