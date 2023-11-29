«Пятёрочка» создаст липчанам праздник, как в детстве

Многие липчане помнят лотереи из нашего детства, как мы стирали монеткой защитный слой и предвкушали, что же скрыто за ним.

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Приятные детские воспоминания в канун Нового Года вернёт липчанам «Пятерочка». Торговая сеть подготовила праздничную акцию, которая уже началась с 27 ноября и продлится до 31 декабря 2023 г: среди гостей разыграют более 2 500 призов! Покупателей также ждут подарки за покупки в магазинах и за прохождение уровней в игре в мобильном приложении «Пятерочка»(6+).За покупки от 600 рублей гости смогут получить новогоднюю карту с тремя сюрпризами. Первый сюрприз — это статичные многоразовые наклейки, которые добавят в интерьер ощущения праздника и уюта, ими можно украшать любые стеклянные поверхности и дома, и на работе. Второй сюрприз: скидки на покупки в магазинах сети, и сервисе «Пятёрочка Доставка» (6+). А третий — промокоды от партнёров акции, чтобы гости могли подготовиться к самому ожидаемому празднику года.Как подчеркнула руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Надежда Сидорова, Новый год — время волшебства и исполнения желаний.— В этом году торговая сеть «Пятёрочка» решила сделать этот праздник ещё более ярким и впечатляющим, обратившись к воспоминаниям из детства. Так, помимо возможности приобрести все необходимые продукты для новогоднего стола и принять участие в розыгрыше ценных призов, мы дарим нашим покупателям милые многоразовые наклейки с новогодней тематикой, которыми можно украсить свой дом и которые обязательно помогут создать ту самую незабываемую атмосферу праздника, — прокомментировала Надежда Сидорова.Но это не все сюрпризы от «Пятёрочки». За регистрацию чеков от 600 рублей на сайте акции гости торговой сети получат шанс на участие в розыгрыше более чем 1500 призов, которые помогут создать праздничное настроение. Среди них новогодние ели, сертификаты номиналом до 25 тысяч рублей на украшение дома и оформление праздничного стола, бытовая техника и электроника за покупку товаров партнёров акции.Особенный приз сможет получить пара друзей — для них торговая сеть подготовила денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Стать обладателем внушительной суммы очень просто: после регистрации чека необходимо отправить другу приглашение на участие в акции, по которому он сможет зарегистрироваться на сайте и отсканировать свой первый чек. Готово: пара друзей автоматически попадёт в розыгрыш и сможет проверить свою удачу.Путешествие в детство вместе с «Пятёрочкой» продолжается и в мобильном приложении. Для всех пользователей мобильного приложения стала доступна новогодняя игра. Теперь можно окунуться в атмосферу зимней сказки и волшебства, пройти увлекательные уровни игры и стать настоящим героем Нового года. Игроков ждут различные головоломки, интересные задания и множество приятных сюрпризов. Ежедневно игрокам будет доступно 3 игровые попытки, а при наличии подписки «Пакет Х5» каждый день можно получать ещё одну дополнительную. Кроме того, каждая покупка от 600 рублей даёт дополнительную попытку в игре, а также их можно получить, обменяв баллы лояльности или оставив согласие на рекламные коммуникации. Баллы лояльности можно также обменять на игровые бустеры, которые помогут быстрее пройти игровые уровни.Всего в игре предусмотрено 60 уровней, за прохождение каждого игрок сможет получить игровую валюту или призы от сервисов Х5 Group и других партнёров акции. Участники, прошедшие 10-й, 30-й и 60-й уровни, смогут участвовать в розыгрыше ценных призов. Чем выше уровень, тем больше ценность приза. Так, при прохождении 10-го уровня участники получают шанс на выигрыш сертификатов в «Пятёрочку», онлайн-магазины одежды, магазины спортивной одежды или парфюмерии. После прохождения 30-го уровня у игроков есть шанс выиграть смартфоны, умные колонки, беспроводные наушники, сертификаты в магазин для дома, а на 60-м уровне — премиальные фены, ноутбуки, роботы-пылесосы, кофемашины и сертификаты в «Пятёрочку» на 50 000 рублей!Также в игре есть виртуальная квартира с гостиной, кухней, детской и балконом. На заработанную в игре валюту пользователь сможет обустраивать её к новому году, создавая праздничное настроение.С информацией о сроках, организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте actions.5ka.ru.