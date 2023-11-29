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Госдолг России увеличился до 17% от ВВП
Несмотря на уникальное давление недружественных стран, правительство продолжает финансировать важные проекты, поддерживать различные отрасли и сохранять социальные программы для населения.
В Минфине итоговый бюджетный дефицит оценивают в 1% ВВП. "Дополнительные ненефтегазовые доходы поступают очень неплохо. Экономика работает", — сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
Он также отметил, что экономика продолжает развиваться благодаря дополнительным доходам, а также государственным заимствованиям в размере 25,5 трлн рублей. В то же время, долг остается в пределах безопасного уровня в 20% от ВВП. Россия продолжает оставаться одной из стран с низким уровнем государственного долга, в то время как в США и Италии он превышает 100%, а в Японии - 260%.
Помимо неблагополучных стран, таких как Венесуэла (241%) и Судан (182%), в "лидерах" — Греция (170%) и Сингапур (160%).
В текущей ситуации эксперты положительно оценивает рост госдолга. Несмотря на беспрецедентное давление недружественных стран, правительство финансирует важные проекты, поддерживает различные отрасли, сохраняет социальные программы для населения. Это даст накопительный эффект для развития экономики.
Дополнительной страховкой является рост ФНБ. Счетная палата сообщила о его пополнении на 30,8% благодаря переоценке золотых резервов и положительной курсовой разнице.
Но рост экономики требует увеличения реальной денежной массы. На 1% ВВП — 5%, на 2% — 10,2%, на три — 15,6%, на 4% — 21,3%. Это достигается в том числе за счет ОФЗ.