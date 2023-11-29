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Собянин сообщил о сбитом дроне над Подольском

28
#атака #беспилотники

29 ноября утром российские ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Телеграм-канале, что силами ПВО в городском округе Подольск была отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.

По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

29 ноября в 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа, - уточняет Минобороны России.

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Позднее врио главы городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил в своем Телеграм-канале, что беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен в районе деревни Борисовка.
28
#атака #беспилотники

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