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Собянин сообщил о сбитом дроне над Подольском
29 ноября утром российские ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в Подмосковье.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Телеграм-канале, что силами ПВО в городском округе Подольск была отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.
По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
29 ноября в 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа, - уточняет Минобороны России.
Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
Позднее врио главы городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил в своем Телеграм-канале, что беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен в районе деревни Борисовка.
По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
29 ноября в 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа, - уточняет Минобороны России.
Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
Позднее врио главы городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил в своем Телеграм-канале, что беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен в районе деревни Борисовка.