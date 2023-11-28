Сделано в Липецке: колбаса «МПК Чернышевой» получила золотую медаль на международной выставке

Продукция «МПК Чернышевой» была удостоена золотой медалью в Санкт-Петербурге на международной выставке продуктов питания «Петерфуд-2023».

Как приятно начать день с чашечки ароматного кофе и нарезанной тонкими ломтиками сырокопчёной колбасы. Вы сидите в удобном кресле, ощущаете потрясающий вкус и понимаете, что день начинается очень неплохо.



Липчане знают толк в колбасе, а местные производители стараются порадовать взыскательных покупателей чем-нибудь эдаким. Теперь о продукции «МПК Чернышевой» узнало ещё больше людей и далеко за пределами Липецкой области.



«Питерфуд» - это одна из самых серьёзных выставок в стране, быть отмеченным на ней очень престижно. В этом году выставка прошла уже в 32-й раз. На ней были представлены более 7 тысяч различных видов продовольствия из 15-ти стран – от Камеруна до Японии. Естественно, было много и российских производителей.



Вокруг стенда с продукцией «МПК Чернышевой» все три дня было многолюдно. Там угощали колбасой. Липчане предлагали гостям сырокопченые и сыровяленные изделия, которые давно полюбились липецким покупателям.



«МПК Чернышевой» особую ставку сделал на колбасу «Браун Голд», она уже много лет пользуется заслуженным высоким спросом среди покупателей. Сырокопчёная колбаса с крупным шпиком просто не могла оставить равнодушными даже завзятых гурманов.

В итоге колбаса «Браун Голд» и стала победительницей международной выставки «Петерфуд» и получила золотую медаль в номинации «Выбор сетей».







Признание профессионалов приятно и очень почётно. В состав экспертного совета конкурса вошли авторитетные представители федеральных и региональных розничных сетей, оптовых и дистрибьюторских компаний. Они продегустировали немало продукции от различных производителей, но свой выбор остановили именно на липецкой колбасе. Оценивали и вкус, и качество, и полезные свойства продукта, но в первую очередь – перспективы продаж в магазинах по всей стране.



Сырокопченая колбаса «Браун Голд» теперь имеет все шансы окончательно стать одним из флагманских продуктов у своего производителя. Если заглянете в фирменный магазин «МПК Чернышевой» или в колбасный отдел ближайшего супермаркета, то непременно купите эту колбасу и попробуйте. Липчанам в этом плане очень повезло – вкусной продукцией они могут наслаждаться хоть каждый день.



Продукцией липчан заинтересовались крупные ретейлеры, поэтому если в будущем в далёкой командировке или туристической поездке вдруг увидите на прилавках магазинов за тысячи километров от дома родную колбасу от «МПК Чернышевой», то можете с гордостью произнести: «Знай, наших!». И не забудьте в таких поездках угостить колбасой местных жителей – пусть тоже знаю, чья продукция вкуснее, изящнее и качественнее и тоже переходят на колбасные изделия от «МПК Чернышевой». Они того стоят!

«МПК Чернышевой» на сегодняшний день выпускает более 200 видов продукции – колбасу, ветчину, сосиски, сардельки, шпикачки, заливное, различные виды полуфабрикатов. Одной только сырокопчёной колбасы изготавливают больше 30 видов. С таким производителем у липчан и у жителей других регионов всегда будет достойный выбор вкусной и качественной продукции.



ООО «МПК Чернышевой»

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