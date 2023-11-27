«Ъ» сообщает о снижении оптовых цен на свинину и мясо птицы

Цены на свиную грудинку упали на 4%, до 225 рублей за килограмм, стоимость окорока и лопатки снизилась на 3%, до 298 рублей и 290 рублей за килограмм соответственно.





По этим оценкам, 20–24 ноября бедра бройлера подешевели неделя к неделе в среднем на 10%, до 172 руб. за 1 кг, окорочка — на 8%, до 182 руб. за 1 кг, филе — на 3%, до 355 руб. за 1 кг. Средняя стоимость свиной грудинки за этот период снизилась на 4%, до 225 руб. за 1 кг, окорок и лопатка подешевели на 3% в каждом случае, до 298 руб. и 290 руб. за 1 кг соответственно. Однако по сравнению с концом ноября 2022 года цены на перечисленные позиции все равно остаются выше — на 15–58% в зависимости от категории.



Оптовые цены снижаются на фоне повышенного внимания регуляторов к мясному рынку. В октябре после совещания у президента Владимира Путина, где обсуждался рост цен на куриное мясо, Минсельхоз анонсировал частичное ограничение экспорта этого мяса с 1 декабря на полгода и беспошлинный его ввоз в страну в 2024 году до 160 тыс. тонн. Последнее предложение одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию. Решение по экспортным ограничениям пока не опубликовано.



Источник издания на рынке связывает снижение оптовых цен на часть ассортимента мяса птицы с сокращением экспорта, что может происходить под давлением регуляторов.



Другой источник в отрасли указывает, что поставщики сами начали снижать цены из-за опасений ограничений на вывоз мяса птицы.



За год тушка бройлера подорожала более чем на 51%, и "есть куда падать безболезненно", - говорит он. На рынок свинины также может влиять сдерживание цен со стороны производителей, - добавляет другой источник. Снижение оптовых цен на часть позиций мяса птицы и свинины ускорилось в последнюю неделю ноября, - пишет "Ъ" со ссылкой на данных участников рынка.По этим оценкам, 20–24 ноября бедра бройлера подешевели неделя к неделе в среднем на 10%, до 172 руб. за 1 кг, окорочка — на 8%, до 182 руб. за 1 кг, филе — на 3%, до 355 руб. за 1 кг. Средняя стоимость свиной грудинки за этот период снизилась на 4%, до 225 руб. за 1 кг, окорок и лопатка подешевели на 3% в каждом случае, до 298 руб. и 290 руб. за 1 кг соответственно. Однако по сравнению с концом ноября 2022 года цены на перечисленные позиции все равно остаются выше — на 15–58% в зависимости от категории.Оптовые цены снижаются на фоне повышенного внимания регуляторов к мясному рынку. В октябре после совещания у президента Владимира Путина, где обсуждался рост цен на куриное мясо, Минсельхоз анонсировал частичное ограничение экспорта этого мяса с 1 декабря на полгода и беспошлинный его ввоз в страну в 2024 году до 160 тыс. тонн. Последнее предложение одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию. Решение по экспортным ограничениям пока не опубликовано.Источник издания на рынке связывает снижение оптовых цен на часть ассортимента мяса птицы с сокращением экспорта, что может происходить под давлением регуляторов.Другой источник в отрасли указывает, что поставщики сами начали снижать цены из-за опасений ограничений на вывоз мяса птицы.За год тушка бройлера подорожала более чем на 51%, и "есть куда падать безболезненно", - говорит он. На рынок свинины также может влиять сдерживание цен со стороны производителей, - добавляет другой источник.