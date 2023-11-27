Краснодарец и тамбовчанин приехали в Липецк работать на мошенников

Они забрали у обманутых стариков 525 тысяч рублей. Оба задержаны.

В вашем браузере отключен JavaScript

Полицейские задержали в Липецке очередных курьеров мошенников: 21-летнего краснодарца и 30-летнего тамбовчанина. По версии следствия, оба забирали деньги у обманутых мошенниками по схеме «Ваш родственник попал в беду» липчан, а потом отправляли полученное организаторам преступлений. Себе курьеры оставляли часть денег.



Курьер из Краснодарского края два эпизода забрал у обманутых пожилых граждан 225 тысяч рублей. Тамбовчанин забрал у 77-летней пенсионерки 300 тысяч рублей.



«Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. В отношении краснодарца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, жителю Тамбовской области на период предварительного следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.



