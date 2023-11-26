Происшествия

28 минут назад

В Тербунском районе браконьеры убили беззащитную косулю

4 167
#Браконьерство #косуля #Тербуны
В Тербунском районе браконьеры убили беззащитную косулю

Душераздирающую историю поведали защитники природы.

В Тербунском районе местные рыбаки браконьерским способом добыли косулю, за что им теперь грозит уголовная ответственность.

Как рассказали в областном управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, сотрудникам стало известно, что при переходе через реку косуля провалилась под лёд. Бедное животное боролось за свою жизнь, пытаясь выбраться, но вместо этого передними копытами лишь крошило лёд.

Инспекторы управления выехали на место, чтобы спасти косулю, но… По прибытии они увидели, что терпящую бедствие косулю добыли рыбаки. Они как раз заканчивали разделывать тушу.

Сотрудники написали заявление в полицию и убеждены, что за незаконное убийство животного, находившегося в бедственном положении, виновным придётся ответить по всей строгости закона.

4 167
#Браконьерство #косуля #Тербуны

Комментарии (4)

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В каком году

1 минуту назад
это было, если вообще было? Льда ещё нет, чтобы на него выходить.
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!

6 минут назад
Гниль, а не люди! А потом винят , что вокруг все в дерьме и нищете. Начните с ваших гнилых душ.
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Очевидец

9 минут назад
Ну и?
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Я не понял

9 минут назад
А как инспекторы узнали, что беззащитная косуля терпит бедствие и выехали её спасать, она им по телефону позвонила?
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C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
66
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Общество

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