В Тербунском районе браконьеры убили беззащитную косулю

Душераздирающую историю поведали защитники природы.

В Тербунском районе местные рыбаки браконьерским способом добыли косулю, за что им теперь грозит уголовная ответственность.

Как рассказали в областном управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, сотрудникам стало известно, что при переходе через реку косуля провалилась под лёд. Бедное животное боролось за свою жизнь, пытаясь выбраться, но вместо этого передними копытами лишь крошило лёд.

Инспекторы управления выехали на место, чтобы спасти косулю, но… По прибытии они увидели, что терпящую бедствие косулю добыли рыбаки. Они как раз заканчивали разделывать тушу.

Сотрудники написали заявление в полицию и убеждены, что за незаконное убийство животного, находившегося в бедственном положении, виновным придётся ответить по всей строгости закона.