Сегодня в Липецке: полгорода без воды и работодатели мечтают повысить липчанам зарплату

Рассказываем всё самое интересное про последний понедельник осени.

На улице слякоть, погода в плюсе

Днём обещают необычно теплую погоду для начала ноября от +3 до +4 градусов. Это значит, что всё, что капало и капало с неба вчера, сегодня будет течь и таять. Небеса добавят ещё немного дождя и мокрого снега.







Большое отключение воды на Тракторном

Если вы живёте в районе ЛТЗ, то у вас есть ещё один час, чтобы заполнить водой все вёдра и емкости. Потому что с 8:00 наступит «великая сушь», подачу холодной воды возобновят после ремонта. А ремонт, судя по масштабу отключения, предстоит внушительный. С комфортом расстанутся жители улиц 3 Сентября, 2, 4, 4б, 5, 6, 6а, 13, 14, 5, 26;

6-ой Гвардейской Дивизии, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 25; . 30 лет ВЛКСМ, вл.2, 2а, 2а/1, вл. 4, стр. 2а/1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Бачурина, 1, 4, 5, 6, 10, 15, 13, 12, 14, 17, 14а; В.Огнева, 1 ,2 ,3, 4, 4/1; Волгоградской, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 8, 8а, 14, вл. 17а, 35г, 41а, 43, 43/1; Герцена,15; Жуковского, 4, 6, 5, 3, 5а, 7, стр.7, стр.6, 6а/1, 8, 8а/1, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 22, 22б, 23, 23а, 25, 27, 22а, 26, 28, 30, 30а; Зелёной, стр.13; Ибаррури, 1, 1а, 2, 2а, 3, 5, 4а, 4, 6, 6а; Ильича, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 12а, 9, 11, 14, 16, 18, 15, 31, 38а, 46а, 48, 31а, стр. 31а; Коммунистической, 1, 3, 5, 5а, 4 ,6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18а/1, 18а, 20, 20а, 22а, 23, 20/1, 24, 24вл.1, 24вл.3, 27, 29; Кондарева, 1, 2, 3 ,3а, 4, 7, 5 ,9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Краснозаводской, 1е, 1/1, 1/2, 2, 2ж, 2в, ст.2в, ст.2е, 2г, ст.2г, 2г/1, 2/3, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 6/1, 8а; Краснознамённой, 2, 2/1, 3, 5, 2а, 2б, 2в, 2г, ст.2, 4, 8, 8а, 10, 11, 13, 27, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Ленинградской, 2, 6, 6а, 6а/1, 4а, 1а, 8, 8а, 10, 10а, 12; Молодёжной, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 12, 14, 19, 16, 18, 21, 20, 23, 22, 25; Никитина, 14, 16; О.Кошевого, 48, 49; Флерова, 1, 1б; Чехова, 2а, 8, 10;. Юбилейной, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 7/19; переулка Театрального, 1а.







Без воды будут сидеть и жители частного сектора на улицах Бехтеева, Ватутина, Волгоградской, Воронежской, Воронежской, 2-й, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Докучаева, Донской, Зелёной, Ильича, Красина, Краснодонской, Лазо, Лобачевского, Матросова, Новосёлов, О.Кошевого, Панфилова, Партизанской, Песчаной, Полетаева, Профсоюзной, Севастопольской, Седова, С.Ковалевской, Спортивной, Социалистической, Станиславского, Студенческой, Тургенева, Тюленина, Цимлянской, Чехова, Шевцовой, в переулках Боринском, Брянском, Витебском, Данковском, Ильича, Линейном, Лесном, Лесном 2-м, Львовском, Моторном, Моторном 2-м, Парковом, Садовом, Садовом 2-м, Сосновом, Театральном 1-м, Театральном 2-м, Хвойном, Черниговском, на проезде Ильича.

Кому ещё отключат воду

Но и это ещё не всё. С 10:00 и до конца ремонта перестанут работать краны на улицах 9-й микрорайон, 45; Баумана, 285 ст.1, 299а, 299а ст.1, 299а ст.2; Западной, 44; Папина, 1а, 1б, 2б; Союзной, 5; Терешковой, 7, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1; Чернозёмной, 32, а также в частном секторе на улицах 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Баженова, Биологической, Булавина, Днепровской, Донецкой, Западной, Курчатова, Луговой, Мирной, Перова, Сокольский лог, Союзной, Товарищеской, Урожайной, Фабрициуса, Черноземной, в переулке Помяловского.







Отключение света

У одних не течёт, у других – не горит. С 8:00 до 18:00 отключат электричество в домах на улицах Задорожной, 23, 23а; Муравьева, 4; Одоевского, 10, 2, 2а, 3, 5; Шахтерской, 7а, 11а, 12; а также полностью на улицах Винницкой, Индустриальной, Маршала Рыбалко, Харьковской. В садоводсестве «Металлург» оставят без света дома №№ 1341, 1346, 1481, 1487, 1489а.







С 9:00 до 17:00 пропадёт свет на улицах Известковой и Фридриха Энгельса, а с 9:00 до 17:00 на Московской, 15.

Пробки

Понедельник – день тяжелый, а для дорожного движения вдвойне. Прибавьте к этому и вызванные погодой скользкие и мокрые дороги, чтобы понять – сегодня нас ждёт трэш. Доехать вовремя можно, если во-первых, стартовать заранее, а ещё – изучить дорожную обстановку в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях. Только учтите: делать это лучше уже в машине, чтобы обстановка на дорогах не успела измениться.

Каков тормозной путь у автомобиля сегодня?

Сегодня полицейские подсчитают, сколько ДТП произошло вчера из-за сильного снегопада. А сколько ещё случится сегодня? Госавтоинспекция не выдержала и решила напомнить липчанам основные правила безопасности на дорогах:

- Снизите скорость и увеличьте дистанцию перед движущимся впереди транспортом;

- Сбросьте скорость перед пешеходным переходом, особенно там, где рядом знак «Дети»;

- Помните, что даже на скорости 40 км/ч на скользкой дороге тормозной путь автомобиля составит около 20 метров, а на заснеженной или обледенелой – более 30 метров.

- Не паркуйте автомобиль на обочинах вдоль дорог. Этим вы в разы увеличиваете риск для своего транспортного средства;







- Пешеходам, прежде чем пересечь дорогу, нужно убедиться, что водитель успеет остановиться и пропустить;

- В Тёмное время суток используйте светоотражающие элементы;

- Расскажите о безопасности детям.

«Квадра» продолжает разыгрывать призы среди своих клиентов*

Компания «Квадра» разыграет призы среди тех, кто уже выбрал электронные платёжки. Много-много призов— целых 500 подарочных сертификатов в крупный магазин бытовой техники.

Электронные квитанции – это очень удобно. Бумажные квитки – прошлый век. Они неудобны, могут потеряться и вдобавок вредят экологии: уже и деревьев не напасешься в масштабах страны. Поэтому «Квадра» предлагает липчанам перейти на более удобные электронные формы оповещения. Их преимущества уже оценили более пяти тысяч жителей города!

Что делать потребителям, чтобы принять участие в розыгрыше? Всё просто: до 1 декабря нужно перейти на электронную квитанцию.

Сделать это можно буквально в пару кликов в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении. Если у вас нет личного кабинета, самое время зарегистрироваться – там всё просто.

Зайдите в «Мои настройки» и в разделе «Отказ от бумажной квитанции» поставьте галочку или нажмите на чекбокс в приложении. И вуаля — вы уже идёте в ногу со временем и имеете отличные шансы на предновогодний приз!

После этого платёжки вам будут приходить по электронной почте или в приложении, никогда не потеряются вместе с историей платежей. А ещё останется дождаться 10 декабря – в этот день «Квадра» проведёт розыгрыш. Отличный день, чтобы заранее обзавестись новогодним подарком для себя или своих близких.

*Акция проводится с 01.09.23 по 01.12.23. Подробности на quadra.ru (6+)

Выставка в… Доме музыки (6+)

Культурных событий в первый рабочий день немного. Сходить можно, например, в Дом музыки (ул.П.Осипенко, 18), но не на концерт, а на выставку картин липчанки Натальи Дмитриевой «Времена года».

В 25 выставленных работах автора – узнаваемые улочки Липецка и районов Липецкой области: «Старые дома на Фрунзе», «Липецк в снегу», «Высотка на микрорайоне», «Волово. Подвесной мост», «Пруд в Скорняково»… И от всего этого веет особой теплотой, любовью к отчему краю.



Одна из картин выставки



Выставка будет работать ежедневно до 15 января. Вход свободный.

Природа родного края (6+)

Любопытная выставка открылась в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича,16). Название говорит само за себя «Природа Липецкой области».

На ней представлены издания, из которых можно почерпнуть много информации про малую родину. Например, вы знали, что в Липецкой области около 600 озёр? В книге «Заповедная природа Липецкого края. Животные» содержится информация об известных природных объектах области — заповедниках, заказниках и т.д «Красная книга Липецкой области» расскажет о разнообразии флоры и фауна региона. В фотоальбоме «Природное и культурное наследие Липецкого края. Времена года» собраны снимки липецких фотографов-натуралистов и краеведов.







Вход свободный

Если хочешь быть здоров (12+)

Любители здорового образа жизни, в ом числе пенсионеры, могут навестить сегодня парковую зону на Соколе (ул. Ушинского, вл. 7а). Здесь в 10:00 профессиональные тренеры проведут занятие по оздоровительной гимнастике, дадут рекомендации по новым упражнениям с учётом возраста.







Нет работы? Иди в туризм (18+)

Липчане могут присоединиться к проекту «Мастера гостеприимства» - это один из главных туристических конкурсов страны.

Туризм в России бурно развивается, как и всё вокруг, теперь всё сложнее ездить за границу, зато Европу заменяют Иваново и Кострома, а Канарские острова – неповторимые курорты Краснодарского края. И всем им требуются профессионалы отрасли. В рамках проекта липчане могут пройти обучение, развиваться в новой профессии и стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства.







Заявку на участие могут подавать совершеннолетние на сайте welcomecup.rsv.ru.

Когда увеличат зарплату?

Каждая вторая компания Липецка в ближайшее время намерена повысить зарплаты своим работникам, утверждают социологи SuperJob. В ходе опроса выяснилось, что 8 из 10 работодателей нашего города в течение года увеличивают оклады сотрудникам.

Ожидание увеличения жалования – самое распространённое новогоднее желание липчан, о нём заявил 51% опрошенных.







Но не всё так просто. 47% работодателей говорят, что уже производили повышение или индексацию зарплат в течение последних 6 месяцев, а значит в ближайшее время никому ничего не должны. А ваше начальство давно поднимало вам зарплату? Ответы пишите в комментарии.

Дорогие липчане! На этой неделе закончится осень и начнётся зима. Так и Новый Год не за горами: время несётся вперёд со страшной силой, каждый день происходит масса событий, которые заслуживают внимания. Липчанам просто искать новости. Нужно лишь не забывать электронное имя родного города – GOROD48, чаще заходить на сайт и стараться ничего не упускать из виду. С нами быть информированным человеком очень просто. Ждём вас на сайте снова и снова.

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