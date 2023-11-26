Общество

16 минут назад

Большое отключение в Тракторном: «РВК-Липецк» определился с точками подвоза воды

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#отключение воды
Большое отключение в Тракторном: «РВК-Липецк» определился с точками подвоза воды

В списке – четыре адреса.

Как уже сообщал GOROD48, в 8:00 понедельник для проведения ремонтных работ на напорном канализационном коллекторе диаметром 400 мм компания «РВК-Липецк» до окончания работ отключит воду у жителей всего поселка ЛТЗ.

С 8:00 подвоз воды цистернами будет организован на улицы Зеленая, ст.13; Тюленина, 2; Волгоградскую, 18 «б», Краснознаменную, 27, а также по заявкам потребителей.

«РВК-Липецк» приносит извинения за доставленные неудобства. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
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#отключение воды

Комментарии (1)

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Депутат

7 минут назад
Вот молодцы! Чего там улицы перечислять, вали всех кулём, потом разберём. Набирайте ночью дождевую воду, оно надёжнее будет
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