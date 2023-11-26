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38 минут назад

Кроме района Тракторного в Липецке отключат холодную воду еще почти на трех десятках улиц

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#Отключения воды
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Кроме района Тракторного в Липецке отключат холодную воду еще почти на трех десятках улиц

Причиной отключения холодной воды в районе Тракторного станут ремонтные работы на напорном канализационном коллекторе, а в других района - плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 285 ст.1, 299а, 299а ст.1, 299а ст.2 по улице Баумана, №№ 1а, 1б, 2б по улице Папина, № 5 по улице Союзной, № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 по улице 9 Микрорайон, №№ 7, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1 по улице Терешковой, частный сектор улиц Булавина, Курчатова, Баженова, Сокольский лог, Союзной, Перова, Урожайной, Биологической, Мирной, Фабрициуса, Донецкой, Днепровской, Черноземной, Луговой, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, переулка Помяловского.

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Папина, 2в, улица Черноземная, 32, улица Терешковой, 29а, а также по заявкам потребителей.

Также 27 ноября для проведения ремонтных работ на напорном канализационном коллекторе большое отключение холодной воды ожидается в районе Тракторного уже с 08:00.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

1 295
#Отключения воды
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10 минут назад
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