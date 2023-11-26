Общество
сегодня, 10:53
На дороги Липецка вывели 27 единиц снегоуборочной техники, в регионе — 78 машин
К внесению противогололедных материалов приступили в 5 часов утра.
Как сообщает областное управление дорог и транспорта, этим утром на региональных трассах снег убирают 60 комбинированных дорожных машин и 18 снегопогрузчиков. В Липецке дороги чистят 15 пескоразбрасывателей и пять тракторов. Еще два погрузчика и пять самосвалов задействованы на вывозе снежной массы.
Снегопад начался около 6:00. К внесению противогололедных материалов дорожники приступили заранее — в 5 часов.
По технологии в первые часы снегопада на дорогах разбрасывают песок и соль. Такие меры необходимы для предотвращения образования наледи и наката. Позже спецтехника приступает к расчистке дорог.
Сообщить о проблемах или узнать о состоянии региональных проездов можно в диспетчерской службе Дорожного агентства Липецкой области по телефону: (4742) 22-04-10. В Липецке – по телефону ЕДС: 8-800-450-48-48 или в диспетчерской службе управления благоустройства: 57-97-20.
Снегопад начался около 6:00. К внесению противогололедных материалов дорожники приступили заранее — в 5 часов.
По технологии в первые часы снегопада на дорогах разбрасывают песок и соль. Такие меры необходимы для предотвращения образования наледи и наката. Позже спецтехника приступает к расчистке дорог.
Сообщить о проблемах или узнать о состоянии региональных проездов можно в диспетчерской службе Дорожного агентства Липецкой области по телефону: (4742) 22-04-10. В Липецке – по телефону ЕДС: 8-800-450-48-48 или в диспетчерской службе управления благоустройства: 57-97-20.
Комментарии (12)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Чиновники
Марина
Плавали - знаем
А
Вася
Дав
НИВАвод
007
Мимо проодил
Юрец-огурец