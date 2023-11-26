На дороги Липецка вывели 27 единиц снегоуборочной техники, в регионе — 78 машин

К внесению противогололедных материалов приступили в 5 часов утра.

Как сообщает областное управление дорог и транспорта, этим утром на региональных трассах снег убирают 60 комбинированных дорожных машин и 18 снегопогрузчиков. В Липецке дороги чистят 15 пескоразбрасывателей и пять тракторов. Еще два погрузчика и пять самосвалов задействованы на вывозе снежной массы.



Снегопад начался около 6:00. К внесению противогололедных материалов дорожники приступили заранее — в 5 часов.



По технологии в первые часы снегопада на дорогах разбрасывают песок и соль. Такие меры необходимы для предотвращения образования наледи и наката. Позже спецтехника приступает к расчистке дорог.



Сообщить о проблемах или узнать о состоянии региональных проездов можно в диспетчерской службе Дорожного агентства Липецкой области по телефону: (4742) 22-04-10. В Липецке – по телефону ЕДС: 8-800-450-48-48 или в диспетчерской службе управления благоустройства: 57-97-20.