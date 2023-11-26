Общество

сегодня, 10:53

На дороги Липецка вывели 27 единиц снегоуборочной техники, в регионе — 78 машин

11 386
#снегопад
На дороги Липецка вывели 27 единиц снегоуборочной техники, в регионе — 78 машин

К внесению противогололедных материалов приступили в 5 часов утра.

Как сообщает областное управление дорог и транспорта, этим утром на региональных трассах снег убирают 60 комбинированных дорожных машин и 18 снегопогрузчиков. В Липецке дороги чистят 15 пескоразбрасывателей и пять тракторов. Еще два погрузчика и пять самосвалов задействованы на вывозе снежной массы.

Снегопад начался около 6:00. К внесению противогололедных материалов дорожники приступили заранее — в 5 часов.

По технологии в первые часы снегопада на дорогах разбрасывают песок и соль. Такие меры необходимы для предотвращения образования наледи и наката. Позже спецтехника приступает к расчистке дорог.

Сообщить о проблемах или узнать о состоянии региональных проездов можно в диспетчерской службе Дорожного агентства Липецкой области по телефону: (4742) 22-04-10. В Липецке – по телефону ЕДС: 8-800-450-48-48 или в диспетчерской службе управления благоустройства: 57-97-20.
11 386
#снегопад

Комментарии (12)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Чиновники

11 минут назад
А, а мы еще и премию получаем за хорошую работу!
ответить

Марина

14 минут назад
А, согласна с Вами
ответить

Плавали - знаем

14 минут назад
На дороги Липецка вывели 27 единиц снегоуборочной техники - ну теперь снегопад горожанам ни по чем. Любопытно. а чей двор чистит вся остальная техника?
ответить

А

17 минут назад
На 100000 человек один трактор,зато администрация полна чиновников и у каждого зарплата выше среднего
ответить

Вася

25 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора !
ответить

Дав

38 минут назад
И что они смогут,27 машин.
ответить

НИВАвод

50 минут назад
Меня не пугает снегопад.
ответить

007

сегодня, 11:21
ЮРЕЦ,сорказм понятен.
ответить

Мимо проодил

сегодня, 11:17
А сколько тонн песка , дворники раскидали ?
ответить

Юрец-огурец

сегодня, 11:12
27 "единиц. Не слишком ли много для полумиллионого города?
ответить
Еще комментарии
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
66
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

Итоги недели: цены
#цены #дороже/дешевле
5
Итоги недели: цены

сегодня, 10:46

Общество
Липчанки рожают после 28-ми лет
#День матери. статистика
10
Липчанки рожают после 28-ми лет

сегодня, 08:50

Общество
Зима уж близится, а дворники все спят
#снег #ЖКХ #управляющая компания
13
Зима уж близится, а дворники все спят

сегодня, 08:00

Общество
Улицу Индустриальную завтра оставят без света, а несколько десятков домов без воды
#Отключения воды #отключения света
4
Улицу Индустриальную завтра оставят без света, а несколько десятков домов без воды

вчера, 20:31

Общество
Игорь Артамонов пообещал сохранить молочную ферму в Добринском районе
#Сельское хозяйство #губернатор
47
Игорь Артамонов пообещал сохранить молочную ферму в Добринском районе

вчера, 19:31

Общество
Жители Левобережья внезапно остались без холодной воды
#Холодная вода #отключения
13
Жители Левобережья внезапно остались без холодной воды

вчера, 14:07

Общество