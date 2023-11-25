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Боксёр из Тербунов завоевал звание мастера спорта России на глазах Олега Саитова и других легенд

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#Бокс #Тербуны #Даниил Золотухин #клуб "Русь" #Геннадий Кузнецов
Боксёр из Тербунов завоевал звание мастера спорта России на глазах Олега Саитова и других легенд

Даниил Золотухин все свои бои выигрывал досрочно.

20-летний Даниил Золотухин вошёл в историю бокса, по крайней мере – на своей малой родине в Тербунах.

Воспитанник тербунского клуба «Русь» стал победителем турнира класса «А» в Самаре и выполнил норматив мастера спорта России.

В весовой категории до 60 кг наш земляк провёл три боя и каждый (!) завершил досрочными победами. В первом поединке он заставил уже в первом раунде капитулировать хозяина ринга самарца Ибрагима Гусейнова, затем в третьих раундах выиграл у Даниила Иванова из Санкт-Петербурга и в финале у Арсена Караханяна из Сызрани. Судьи останавливали встречи ввиду явного преимущества Даниила.

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После финального боя. Фото vk.com

За соревнованиями наблюдали почётные гости, в том числе уроженец Самары Заслуженный мастер спорта, чемпион мира-1986, 3-кратный чемпион Европы Василий Шишов, в честь которого и проводились соревнования. А ещё – двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, чемпион мира-1985 и 3-кратный чемпион Европы Алексей Лёзин, легенда воронежского бокса обладатель Кубка мира-1981 Валерий Абаджян.

Последний особенно внимательно следил за успехами Золотухина. Всё дело в том, что отдав 8 лет родному клубу «Русь» под руководством Артёма Арнаута и закончив школу, Золотухин поступил в воронежский институт МВД РФ, теперь он живёт и тренируется в столице Черноземья в знаменитой школе Абаджяна. На ринг в Самаре его выводил воронежский тренер Ваге Амирханян.

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Тербунец и его новый воронежский наставник Амирханян. Фото Антона Бронзова

В истории тербунского бокса было не так много мастеров спорта. Первопроходцем оказался Геннадий Кузнецов, призёр юношеского первенства СССР ещё в 1970-е годы, 2-кратный чемпион Москвы, спортсмен сборной столицы. Во время визитов на малую родину он не забывал делиться опытом с молодыми земляками, в частности – с Золотухиным.

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Архив GOROD48. Геннадий Кузнецов на родине с юными тербунскими боксёрами

В соцсетях клуба «Русь» по поводу грандиозного успеха своего выпускника разместили целую фотоподборку о его жизненном и спортивном пути.

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Юный Золотухин (в центре) только примерил перчатки в Тербунах

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На юношеских соревнованиях Даниила уже награждали легендарные профи Алексей Поветкин и Денис Лебедев.

Внесём свою лепту и мы. По этой ссылке вы можете увидеть фото юного Золотухина в компании с чемпионом мира среди профессионалов по версиям IBF и IBO (2015-16 гг.) Эдуардом Трояновским.

Использованы фото из личного архива спортсменов


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#Бокс #Тербуны #Даниил Золотухин #клуб "Русь" #Геннадий Кузнецов

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