Улицу Индустриальную завтра оставят без света, а несколько десятков домов без воды

График отключений на последнее воскресенье ноября.

Плановые ремонтные работы в Липецке не прекращаются и на выходных.

В воскресенье, 26 ноября, с 10:00 и до конца ремонта перекроют воду на улицах 4 Пятилетки, 42; Студёновской, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23; Юных Натуралистов, 9, 11, 11а; в переулке Вилкова, 14. С комфортом расстанутся и житель частного сектора на улице 8 января.

А с 8:00 до 18:00 без электричества проведут выходной жители улицы Индустриальной.