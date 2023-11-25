Общество

35 минут назад

Улицу Индустриальную завтра оставят без света, а несколько десятков домов без воды

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#Отключения воды #отключения света
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Улицу Индустриальную завтра оставят без света, а несколько десятков домов без воды

График отключений на последнее воскресенье ноября.

Плановые ремонтные работы в Липецке не прекращаются и на выходных.

В воскресенье, 26 ноября, с 10:00 и до конца ремонта перекроют воду на улицах 4 Пятилетки, 42; Студёновской, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23; Юных Натуралистов, 9, 11, 11а; в переулке Вилкова, 14. С комфортом расстанутся и житель частного сектора на улице 8 января.

А с 8:00 до 18:00 без электричества проведут выходной жители улицы Индустриальной.

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#Отключения воды #отключения света
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Комментарии (1)

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Как так-то?

2 минуты назад
Сейчас ехал около добростроя, показалось что вода из под земли бьет, и запах жуткий. Как бы завтра опять на опытной воду не рубанули.
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