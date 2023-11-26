Общество
сегодня, 08:00
Зима уж близится, а дворники все спят
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#снег #ЖКХ #управляющая компания #непогода #Евгения Уваркина #отопление #взятка #экология #удар током #лебедь
Итоги недели
Рано утром в понедельник к нам пришла зима.
Выпало полметра
снега во дворе,
дворнику — работа,
радость — детворе
Администрация Липецка сообщила, что «Городские дороги обрабатывают с четырех утра» пескосоляной смесью и технической солью. А в полдень на оперативном совещании в мэрии председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сказал мэру, что «Снег для нас не стал сюрпризом», пообещав, что к концу дня МБУ «Управление благоустройства Липецка» рассыплет песок и соль на 80% дорог. Частный сектор по договорам чистит привлеченная техника «ипэшников» и частных организаций.
А вечером «Новолипецк встал в огромной пробке из-за ДТП». Три столкнувшихся автомобиля перекрыли проспект Мира по направлению к Петровскому мосту. По этой причине в вечерние часы пик горожане не дождались автобусов, которые попали в затор.
— Проблема пробок из-за личного транспорта, ведь его тьма-тьмущая! Значит, проблему как-то надо регулировать в пользу пассажиров общественного транспорта. Логика простая и ясная: урезать права личного легкового транспорта в часы пик! — написал Вольф.
— Вольф, согласна. Для городского транспорта нужно выделить отдельную полосу, — поддержала витающую в воздухе идею Рррр.
Первый серьезный снегопад закончился вечером в понедельник. Как сообщили GOROD48 синоптики, на город выпало до 20% месячной нормы осадков. МБУ «Управление благоустройства Липецка» работало весь день и продолжило очистку улиц и тротуаров ночью. На следующее утро корреспондент GOROD48 проехал в 27-м автобусе от микрорайона «Победа» в центр города и увидел «Вылизанный проспект Победы и снежную кашу на окраинах», в которой вязли пешеходы, буксовали машины и автобусы.
В связи с этим возникает вопрос: почему липецкие дворники до сих пор вооружены лопатами, а не, скажем, работающими на бензине ручными снегоуборщиками? Почему бы мэрии вместо одного трактора бы не купить 30 таких агрегатов и тем самым не ускорить уборку тротуаров?
Мы спросили у горожан: «А вы пострадали из-за неубранного снега?» Лишь немногие ответили отрицательно. У большинства были проблемы. Кто-то упал, кто-то куда-то опоздал из-за не вовремя приехавшего автобуса, а водители жаловались на плохо расчищенные дороги. Были и такие, кто в понедельник и вовсе не решился выйти из дома, чтобы не нарваться на неприятности.
Утром в пятницу история повторилась: ночью вновь выпал снег. Мэрия сообщила о сотнях высыпанных на улицы тонн песка и соли. Но уже к полудню случились погодные качели: температура перешла через ноль, и снежная каша начала таять. В итоге, управление благоустройства привело в боевую готовность ассенизаторские машины, чтобы в случае чего откачивать воду с мест подтопления. Но потопы удалось предотвратить очисткой решеток дождеприемных колодцев.
А тем временем в городе остались десятки мест с не восстановленным благоустройством в местах раскопок ресурсных организаций. Можно ли в снег и морозы укладывать асфальт и плитку? Да, где-то дороги и тротуары восстановят в «зимнем варианте»: просто засыплют ямы и канавы песком и щебнем до весны. А как быть, например, с площадью Победы, где в сентябре-октябре построили две тепловые камеры и переложили сети? «Уложим плитку. Если поплывет по весне, переложим по гарантии», — так ответил на этот вопрос представитель «Квадры» Виталий Маклаков.
О людях и зверях
В понедельник «Из-за снегопада отменены несколько межмуниципальных автобусных рейсов». Областное управление дорог и транспорта принесло извинения липчанам.
Сложные погодные условия спровоцировали 29 ноября серьезные ДТП. «Три человека, в том числе ребенок, погибли в Елецком районе на трассе «Дон» — «Ладу Ларгус» вынесло на встречку, развернуло и в это время в бок легковушки врезался грузовик «Исузу». Жуткая авария попала на видеорегистратор иномарки. А на дороге Поддубровка-Савицкое водитель «Шевроле Ланос» не справился с управлением и съехал в кювет. В машине находился грудной ребенок. В этом случае все закончилось хорошо, автомобиль вытащили из ловушки сотрудники пожарной части № 3.
В среду в столкновении с автобусом «Липецк-Хлевное» и грузовиком погиб 74-летний водитель легковушки, который выехал на встречную полосу.
Вообще эта неделя оказалась богатой на жесть. В минувшее воскресение «Полуголую липчанку нашли с переохлаждением и обморожениями на улице». 57-летнюю женщину спасти не удалось. А в понедельник в областной ожоговый центр с переохлаждением и обморожениями доставили 52-летнего мужчину, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. Житель Подмосковья, отсидевший срок в елецкой колонии, потерял справку об освобождении, уехал в Липецк и поселился на крыше многоэтажки на улице Стаханова. Но нашли его в сугробе. «Карлсон, который жил на крыше» госпитализирован с обморожениями». А в четверг «29-летняя липчанка выпала с третьего этажа и 40 минут лежала на козырьке». Женщина сломала ногу и едва не замерзла насмерть.
«В Липецкой области повсеместно замечают не улетевших лебедей». По какой-то причине эти грациозные птицы остались зимовать. В управлении по охране объектов животного мира GOROD48 заявили, что лебедям на незамерзших водоемах ничего не угрожает. Но уже в пятницу мы сообщили, что «Погиб один из оставшихся зимовать в Липецкой области лебедей» — птицу загрыз зверь.
А попавший под увольнение отчаявшийся работник фермы ООО «Петровский Агрокомплекс» записал видеообращение президенту Владимиру Путину. На видео — мычащие в снегу коровы. «Все коровы простуженные, а людей убивают морально», — сообщил скотник главе государства. Как мы выяснили, коровник действительно планируют закрыть к концу года, а рабочих сократить. Но уже в субботу «Игорь Артамонов пообещал сохранить молочную ферму в Добринском районе».
«В Грязях хаски упала в водопроводный колодец». Собаку спасли. А в Липецке произошел и вовсе загадочный случай: 17-летняя липецкая школьница сообщила маме, что упала вместе с лифтом. В компании «Липецк-Лифт» утверждают, что такого не может быть даже гипотетически, но школьница при всем при том сейчас лечится в больнице.
В четверг «Во время пожара в деревне Надеждино погибла семейная пара»: 85-летний муж со своей 84-летней женой. Для выяснения причин смерти пожилых супругов начата доследственная проверка. Утром того же дня в соцсетях появились жуткие видеозаписи истории, случившейся в железнодорожном депо Ельца, где на глазах нескольких людей находящийся на крыше вагона мужчина взялся за контактный провод и исчез на мгновение в огненной вспышке! Самое удивительное, что он выжил и сейчас находится в областном ожоговом центре в тяжелейшем состоянии с ожогами 52% тела. Как выяснилось, 34-летний ростовчанин ушел из дома и путешествовал на поездах.
За тепло и воду,
газ пришли счета,
вот и наступила
снова нищета
С начала отопительного сезона прошло полтора месяца, но Липецк до сих пор точечно лихорадит.
Жильцы 14-этажного дома на улице Юных Натуралистов, говорят, что батареи в их квартирах были горячими всего несколько дней. «Тепло в квартире было всего несколько дней!» — пожаловалась GOROD48 жительница одной из замерзающих квартир Алла. Женщина обратилась во все мыслимые инстанции: УК «Вариант», ЕДС, ГЖИ, депутатам городского и областного Советов, в департамент ЖКХ мэрии, в «Квадру», Роспотребнадзор и даже в приемную «Единой России». Результатов – ноль. Но зато плату за отопление Алле начислили без скидок: 3 500 рублей за «трешку». Чтобы не замерзнуть, ей приходится пользоваться электрообогревателями — счет за электричество вырос в три раза от обычного.
«Пожар, прорыв стояков, этаж без света: в доме на Гагарина, 129 случились все коммунальные беды разом». Спасение к ним, к счастью, пришло быстро. Еще одно ЧП пережили жильцы дома №17/1 по улице Вермишева, где еще весной на первых этажах подъезда порвало трубы. «Итог: на дворе 21 ноября, люди замерзают, горячей воды нет, разорвавшиеся трубы не подлежат ремонту, отопления нет, полов в подъезде нет», — говорится в обращении жильцов, подкреплённым тремя ответами из Госжилинспекции. А уже 23 ноября мэрия сообщила, что «В замерзающий дом возобновлена подача тепла и горячей воды».
Несколько читателей GOROD48 сообщили о проблемах в своих домах.
Маха: «Который год замерзаем, ул. Механизаторов, д19 А. А в подвале скоро крокодилы плавать будут. УК, жилищная инспекция ничего не сделали.
Zzloyzz: «Пришвина, 19 протекает крыша с пятого по первый этаж, нет подъездной двери, электрика в аварийном состоянии и пр. Всем всё равно. На обращения следую невнятные отписки».
Добрая липчанка: «15 микрорайон, 29. Из года в год мучаемся без отопления. УК «Маяк» и «Квадра» пихают друг на друга. В этом году особенная жесть».
Мудрый: «Сейчас оттепель, а чуть раньше, во время морозов, в квартире 9 по Торговой площади, 4 температура воздуха была от 14,3 до 14,8. А за отопление начислили более 4 тысяч, причем не за полный месяц. Это что за бардак?»
Во вторник на сессии горсовета мэр Евгения Уваркина заявила: «Мы не можем поставить оценку «хорошо» подготовке города к зиме». Глава Липецка раскритиковала ресурсные организации и управляющие компании по началу подачи тепла жителям Липецка:
— Мы четко понимаем, что обращения жителей объективны. Мы с сожалением констатируем факт худшей готовности к зиме со стороны РСО и УК.
Теперь Евгения Уваркина по понедельникам собирает комиссию с участием представителей ГЖИ, энергетиков и трех ассоциаций управляющих компаний, на которой разбирают самые вопиющие случаи.
Несмотря на то, что уже трех директоров УК осудили за махинации со средствами жильцов в Липецке, их дело живо. «Бывшего директора УК «Квартал-Люкс» обвиняют в причинении крупного ущерба АО «ЛГЭК» и ООО «Новитэн». Общий ущерб, причиненный подсудимым этим компаниям, превысил, по версии следствия, 5,6 миллиона рублей. Примечательно, что сейчас обвиняемый работает исполнительным директором уже другой управляющей компании — ООО УК «Малахит».
— Они там друг у друга тырят стыренное до этого у населения, — заметил один из наших читателей.
А вот и вовсе анекдот: УК «Строй-Сервис-Э» начало перекладывать плитку в подъезде дома №101 по улице Гагарина, и этим, как оказалось, не угодила одному жильцу. «За сделанное управляющей компании замечание я получил удар в живот», — сообщил полиции и GOROD48 пострадавший.
— Странный жилец. УК не работает — плохо. Плитку укладывает в подъезде — тоже не так, — резюмировал историю Гость.
Чтоб избежать расходов лишних
любые средства хороши
Депутатам горсовета представила проект бюджета города на 2024-2026 годы. Доходы городского бюджета-2024 составили 19,1 млрд рублей (на пять миллиардов больше, чем бюджета-2023 по состоянию на начало января этого года). Из них собственных — 7 миллиардов 656 миллионов рублей. Расходы бюджета — 19,2 миллиарда рублей (в бюджете-2023 на начало года — 14,4 миллиарда). Самые большие траты, как обычно, придутся на образование — 10,4 миллиарда рублей. Меньше всего придется на охрану окружающей среды (14 миллиона рублей).
«Школа в «Елецком», ФОК в Сселках, дороги в новых микрорайонах и ремонт двух мостов через Липовку» — главные стройки Липецка в 2024 году. Главный финансист мэрии Татьяна Григорова особо отметила, что департаменту дорожного хозяйства и благоустройства одобрена вся запрошенная сумма на снос опасного сухостоя. «Правительство области добавило на уборку мертвых деревьев 12,5 миллиона рублей целевой дотации».
А еще в этом году «Мэрия нашла 17,6 миллиона рублей на снос сухостоя в Липецке по заявкам горожан». На эту сумму нужно убрать 1100 деревьев. Сделать это нужно к середине апреля. Кстати, с года «Зеленхоз» уже снес 2,5 тысячи мертвых деревьев.
Мы уже несколько лет не слышали от Счетной палаты Липецка громких историй о растратах бюджетных средств. Но на этой неделе узнали, что «При строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Липецке подрядчику переплатили 1,1 миллиона рублей» за другие, не указанные в сметах материалы: керамогранит, линолеум, подвесные потолки. Акты аудиторов попыталось оспорить в арбитраже МКУ «Управление строительства Липецка». Безуспешно. Но суд согласился с доводами Счетной палаты. Поэтому заказчику придется вернуть эти самые 1,1 миллиона в городскую казну.
История об организации платного парковочного пространства в центре города дошла до абсурда. «Сразу 17 категорий льготников будут парковаться бесплатно в центре Липецка». Льготников в Липецке оказалось в четыре раза больше, чем в Санкт-Петербурге! Но и это может быть не последней правкой нормативной базы. На сессии облсовета правом бесплатной парковки попросили наделить пациентов, которым нужен гемодиализ.
Ну и ну!
«Я больше так не буду» — депутат Липецкого горсовета, припарковавший крутую «Ауди» с крутым номером на тротуар на улице Советской, пообещал больше так не делать.
«Областной Совет разрешил отстрел чаек». Их включат в список региональных охотничьих ресурсов. Чак считают виновными в распространение лигулеза — паразита, вызывающего массовый мор рыбы.
«Экс-начальника УФСИН по Липецкой области во второй раз осудили за взятку». На этот раз на три года. Но Геннадий Чейкин подал кассационную жалобу на приговор. Так что может быть новый процесс по его обвинению в получении 1,5 млн рублей мзды.
«В Липецкой области мать арестовали за долг по алиментам в два миллиона рублей». Пока на 10 суток. Если и после этого женщина не начнет платить алименты сыну — ее снова ждут суд.
«Инспектор ДПС отказался от 100 тысяч рублей». 64-летний водитель попался на попытке дать взятку за сокрытие факта управления машиной в пьяном виде, но офицер полиции денег не взял.
Выпало полметра
снега во дворе,
дворнику — работа,
радость — детворе
Администрация Липецка сообщила, что «Городские дороги обрабатывают с четырех утра» пескосоляной смесью и технической солью. А в полдень на оперативном совещании в мэрии председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сказал мэру, что «Снег для нас не стал сюрпризом», пообещав, что к концу дня МБУ «Управление благоустройства Липецка» рассыплет песок и соль на 80% дорог. Частный сектор по договорам чистит привлеченная техника «ипэшников» и частных организаций.
А вечером «Новолипецк встал в огромной пробке из-за ДТП». Три столкнувшихся автомобиля перекрыли проспект Мира по направлению к Петровскому мосту. По этой причине в вечерние часы пик горожане не дождались автобусов, которые попали в затор.
— Проблема пробок из-за личного транспорта, ведь его тьма-тьмущая! Значит, проблему как-то надо регулировать в пользу пассажиров общественного транспорта. Логика простая и ясная: урезать права личного легкового транспорта в часы пик! — написал Вольф.
— Вольф, согласна. Для городского транспорта нужно выделить отдельную полосу, — поддержала витающую в воздухе идею Рррр.
Первый серьезный снегопад закончился вечером в понедельник. Как сообщили GOROD48 синоптики, на город выпало до 20% месячной нормы осадков. МБУ «Управление благоустройства Липецка» работало весь день и продолжило очистку улиц и тротуаров ночью. На следующее утро корреспондент GOROD48 проехал в 27-м автобусе от микрорайона «Победа» в центр города и увидел «Вылизанный проспект Победы и снежную кашу на окраинах», в которой вязли пешеходы, буксовали машины и автобусы.
В связи с этим возникает вопрос: почему липецкие дворники до сих пор вооружены лопатами, а не, скажем, работающими на бензине ручными снегоуборщиками? Почему бы мэрии вместо одного трактора бы не купить 30 таких агрегатов и тем самым не ускорить уборку тротуаров?
Мы спросили у горожан: «А вы пострадали из-за неубранного снега?» Лишь немногие ответили отрицательно. У большинства были проблемы. Кто-то упал, кто-то куда-то опоздал из-за не вовремя приехавшего автобуса, а водители жаловались на плохо расчищенные дороги. Были и такие, кто в понедельник и вовсе не решился выйти из дома, чтобы не нарваться на неприятности.
Утром в пятницу история повторилась: ночью вновь выпал снег. Мэрия сообщила о сотнях высыпанных на улицы тонн песка и соли. Но уже к полудню случились погодные качели: температура перешла через ноль, и снежная каша начала таять. В итоге, управление благоустройства привело в боевую готовность ассенизаторские машины, чтобы в случае чего откачивать воду с мест подтопления. Но потопы удалось предотвратить очисткой решеток дождеприемных колодцев.
А тем временем в городе остались десятки мест с не восстановленным благоустройством в местах раскопок ресурсных организаций. Можно ли в снег и морозы укладывать асфальт и плитку? Да, где-то дороги и тротуары восстановят в «зимнем варианте»: просто засыплют ямы и канавы песком и щебнем до весны. А как быть, например, с площадью Победы, где в сентябре-октябре построили две тепловые камеры и переложили сети? «Уложим плитку. Если поплывет по весне, переложим по гарантии», — так ответил на этот вопрос представитель «Квадры» Виталий Маклаков.
О людях и зверях
В понедельник «Из-за снегопада отменены несколько межмуниципальных автобусных рейсов». Областное управление дорог и транспорта принесло извинения липчанам.
Сложные погодные условия спровоцировали 29 ноября серьезные ДТП. «Три человека, в том числе ребенок, погибли в Елецком районе на трассе «Дон» — «Ладу Ларгус» вынесло на встречку, развернуло и в это время в бок легковушки врезался грузовик «Исузу». Жуткая авария попала на видеорегистратор иномарки. А на дороге Поддубровка-Савицкое водитель «Шевроле Ланос» не справился с управлением и съехал в кювет. В машине находился грудной ребенок. В этом случае все закончилось хорошо, автомобиль вытащили из ловушки сотрудники пожарной части № 3.
В среду в столкновении с автобусом «Липецк-Хлевное» и грузовиком погиб 74-летний водитель легковушки, который выехал на встречную полосу.
Вообще эта неделя оказалась богатой на жесть. В минувшее воскресение «Полуголую липчанку нашли с переохлаждением и обморожениями на улице». 57-летнюю женщину спасти не удалось. А в понедельник в областной ожоговый центр с переохлаждением и обморожениями доставили 52-летнего мужчину, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. Житель Подмосковья, отсидевший срок в елецкой колонии, потерял справку об освобождении, уехал в Липецк и поселился на крыше многоэтажки на улице Стаханова. Но нашли его в сугробе. «Карлсон, который жил на крыше» госпитализирован с обморожениями». А в четверг «29-летняя липчанка выпала с третьего этажа и 40 минут лежала на козырьке». Женщина сломала ногу и едва не замерзла насмерть.
«В Липецкой области повсеместно замечают не улетевших лебедей». По какой-то причине эти грациозные птицы остались зимовать. В управлении по охране объектов животного мира GOROD48 заявили, что лебедям на незамерзших водоемах ничего не угрожает. Но уже в пятницу мы сообщили, что «Погиб один из оставшихся зимовать в Липецкой области лебедей» — птицу загрыз зверь.
А попавший под увольнение отчаявшийся работник фермы ООО «Петровский Агрокомплекс» записал видеообращение президенту Владимиру Путину. На видео — мычащие в снегу коровы. «Все коровы простуженные, а людей убивают морально», — сообщил скотник главе государства. Как мы выяснили, коровник действительно планируют закрыть к концу года, а рабочих сократить. Но уже в субботу «Игорь Артамонов пообещал сохранить молочную ферму в Добринском районе».
«В Грязях хаски упала в водопроводный колодец». Собаку спасли. А в Липецке произошел и вовсе загадочный случай: 17-летняя липецкая школьница сообщила маме, что упала вместе с лифтом. В компании «Липецк-Лифт» утверждают, что такого не может быть даже гипотетически, но школьница при всем при том сейчас лечится в больнице.
В четверг «Во время пожара в деревне Надеждино погибла семейная пара»: 85-летний муж со своей 84-летней женой. Для выяснения причин смерти пожилых супругов начата доследственная проверка. Утром того же дня в соцсетях появились жуткие видеозаписи истории, случившейся в железнодорожном депо Ельца, где на глазах нескольких людей находящийся на крыше вагона мужчина взялся за контактный провод и исчез на мгновение в огненной вспышке! Самое удивительное, что он выжил и сейчас находится в областном ожоговом центре в тяжелейшем состоянии с ожогами 52% тела. Как выяснилось, 34-летний ростовчанин ушел из дома и путешествовал на поездах.
За тепло и воду,
газ пришли счета,
вот и наступила
снова нищета
С начала отопительного сезона прошло полтора месяца, но Липецк до сих пор точечно лихорадит.
Жильцы 14-этажного дома на улице Юных Натуралистов, говорят, что батареи в их квартирах были горячими всего несколько дней. «Тепло в квартире было всего несколько дней!» — пожаловалась GOROD48 жительница одной из замерзающих квартир Алла. Женщина обратилась во все мыслимые инстанции: УК «Вариант», ЕДС, ГЖИ, депутатам городского и областного Советов, в департамент ЖКХ мэрии, в «Квадру», Роспотребнадзор и даже в приемную «Единой России». Результатов – ноль. Но зато плату за отопление Алле начислили без скидок: 3 500 рублей за «трешку». Чтобы не замерзнуть, ей приходится пользоваться электрообогревателями — счет за электричество вырос в три раза от обычного.
«Пожар, прорыв стояков, этаж без света: в доме на Гагарина, 129 случились все коммунальные беды разом». Спасение к ним, к счастью, пришло быстро. Еще одно ЧП пережили жильцы дома №17/1 по улице Вермишева, где еще весной на первых этажах подъезда порвало трубы. «Итог: на дворе 21 ноября, люди замерзают, горячей воды нет, разорвавшиеся трубы не подлежат ремонту, отопления нет, полов в подъезде нет», — говорится в обращении жильцов, подкреплённым тремя ответами из Госжилинспекции. А уже 23 ноября мэрия сообщила, что «В замерзающий дом возобновлена подача тепла и горячей воды».
Несколько читателей GOROD48 сообщили о проблемах в своих домах.
Маха: «Который год замерзаем, ул. Механизаторов, д19 А. А в подвале скоро крокодилы плавать будут. УК, жилищная инспекция ничего не сделали.
Zzloyzz: «Пришвина, 19 протекает крыша с пятого по первый этаж, нет подъездной двери, электрика в аварийном состоянии и пр. Всем всё равно. На обращения следую невнятные отписки».
Добрая липчанка: «15 микрорайон, 29. Из года в год мучаемся без отопления. УК «Маяк» и «Квадра» пихают друг на друга. В этом году особенная жесть».
Мудрый: «Сейчас оттепель, а чуть раньше, во время морозов, в квартире 9 по Торговой площади, 4 температура воздуха была от 14,3 до 14,8. А за отопление начислили более 4 тысяч, причем не за полный месяц. Это что за бардак?»
Во вторник на сессии горсовета мэр Евгения Уваркина заявила: «Мы не можем поставить оценку «хорошо» подготовке города к зиме». Глава Липецка раскритиковала ресурсные организации и управляющие компании по началу подачи тепла жителям Липецка:
— Мы четко понимаем, что обращения жителей объективны. Мы с сожалением констатируем факт худшей готовности к зиме со стороны РСО и УК.
Теперь Евгения Уваркина по понедельникам собирает комиссию с участием представителей ГЖИ, энергетиков и трех ассоциаций управляющих компаний, на которой разбирают самые вопиющие случаи.
Несмотря на то, что уже трех директоров УК осудили за махинации со средствами жильцов в Липецке, их дело живо. «Бывшего директора УК «Квартал-Люкс» обвиняют в причинении крупного ущерба АО «ЛГЭК» и ООО «Новитэн». Общий ущерб, причиненный подсудимым этим компаниям, превысил, по версии следствия, 5,6 миллиона рублей. Примечательно, что сейчас обвиняемый работает исполнительным директором уже другой управляющей компании — ООО УК «Малахит».
— Они там друг у друга тырят стыренное до этого у населения, — заметил один из наших читателей.
А вот и вовсе анекдот: УК «Строй-Сервис-Э» начало перекладывать плитку в подъезде дома №101 по улице Гагарина, и этим, как оказалось, не угодила одному жильцу. «За сделанное управляющей компании замечание я получил удар в живот», — сообщил полиции и GOROD48 пострадавший.
— Странный жилец. УК не работает — плохо. Плитку укладывает в подъезде — тоже не так, — резюмировал историю Гость.
Чтоб избежать расходов лишних
любые средства хороши
Депутатам горсовета представила проект бюджета города на 2024-2026 годы. Доходы городского бюджета-2024 составили 19,1 млрд рублей (на пять миллиардов больше, чем бюджета-2023 по состоянию на начало января этого года). Из них собственных — 7 миллиардов 656 миллионов рублей. Расходы бюджета — 19,2 миллиарда рублей (в бюджете-2023 на начало года — 14,4 миллиарда). Самые большие траты, как обычно, придутся на образование — 10,4 миллиарда рублей. Меньше всего придется на охрану окружающей среды (14 миллиона рублей).
«Школа в «Елецком», ФОК в Сселках, дороги в новых микрорайонах и ремонт двух мостов через Липовку» — главные стройки Липецка в 2024 году. Главный финансист мэрии Татьяна Григорова особо отметила, что департаменту дорожного хозяйства и благоустройства одобрена вся запрошенная сумма на снос опасного сухостоя. «Правительство области добавило на уборку мертвых деревьев 12,5 миллиона рублей целевой дотации».
А еще в этом году «Мэрия нашла 17,6 миллиона рублей на снос сухостоя в Липецке по заявкам горожан». На эту сумму нужно убрать 1100 деревьев. Сделать это нужно к середине апреля. Кстати, с года «Зеленхоз» уже снес 2,5 тысячи мертвых деревьев.
Мы уже несколько лет не слышали от Счетной палаты Липецка громких историй о растратах бюджетных средств. Но на этой неделе узнали, что «При строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Липецке подрядчику переплатили 1,1 миллиона рублей» за другие, не указанные в сметах материалы: керамогранит, линолеум, подвесные потолки. Акты аудиторов попыталось оспорить в арбитраже МКУ «Управление строительства Липецка». Безуспешно. Но суд согласился с доводами Счетной палаты. Поэтому заказчику придется вернуть эти самые 1,1 миллиона в городскую казну.
История об организации платного парковочного пространства в центре города дошла до абсурда. «Сразу 17 категорий льготников будут парковаться бесплатно в центре Липецка». Льготников в Липецке оказалось в четыре раза больше, чем в Санкт-Петербурге! Но и это может быть не последней правкой нормативной базы. На сессии облсовета правом бесплатной парковки попросили наделить пациентов, которым нужен гемодиализ.
Ну и ну!
«Я больше так не буду» — депутат Липецкого горсовета, припарковавший крутую «Ауди» с крутым номером на тротуар на улице Советской, пообещал больше так не делать.
«Областной Совет разрешил отстрел чаек». Их включат в список региональных охотничьих ресурсов. Чак считают виновными в распространение лигулеза — паразита, вызывающего массовый мор рыбы.
«Экс-начальника УФСИН по Липецкой области во второй раз осудили за взятку». На этот раз на три года. Но Геннадий Чейкин подал кассационную жалобу на приговор. Так что может быть новый процесс по его обвинению в получении 1,5 млн рублей мзды.
«В Липецкой области мать арестовали за долг по алиментам в два миллиона рублей». Пока на 10 суток. Если и после этого женщина не начнет платить алименты сыну — ее снова ждут суд.
«Инспектор ДПС отказался от 100 тысяч рублей». 64-летний водитель попался на попытке дать взятку за сокрытие факта управления машиной в пьяном виде, но офицер полиции денег не взял.
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парторг
Беликов
Коммунист
НИЧЕГО