Спорт

сегодня, 13:40

Бросок и болевой на руку – мечтающий о сборной России елецкий самбист выиграл крупные соревнования

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#Самбо #Дмитрий Усов #Эдуард Урюпин
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Бросок и болевой на руку – мечтающий о сборной России елецкий самбист выиграл крупные соревнования

Впрочем, главные старты для Дмитрия Усова впереди.

Елецкий самбист Дмитрий Усов успешно проверил свои силы на представительном всероссийском турнире в подмосковном Сергиевом Посаде памяти Заслуженного тренера СССР Сергея Тропинова. 23-летний воспитанник «Локомотива» взошёл на высшую ступень пьедестала почёта в весовой категории до 58 кг.

Первый соперник Усова снялся из-за травмы на разминке, во втором Дмитрий победил соперника из Московской области – 2:0.

Красивым получился финал против Михаила Романенко из Брянска. Соперник вышел на ковёр предельно мотивированным, ведь в случае победы брянский КМС выполнил бы норматив мастера спорта. Усов уже имеет мастерское звание, но боролся с не меньшей страстью. Примерно две минуты соперники посвятили разведке, после чего схватка пошла в одном направлении: наш самбист начал набирать балл да баллом. На 5-й минуте Усов бросил своего соперника на ковёр – 4 балла, и взял руку на болевой, оформив чистую победу. Впрочем, даже без болевого схватка была бы досрочно остановлена, так как наш спортсмен добился явного преимущества – 8:0.

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Соперники имеют все шансы встретится снова в чемпионате Центрального Федерального округа по самбо, который пройдёт 7-9 декабря в Брянске.

Как рассказал GOROD48 тренер нашего спортсмена и президент областной федерации самбо Эдуард Урюпин (на фото с воспитанником), задача нашего борца в первенстве ЦФО – занять одно из призовых мест, чтобы пройти отбор на чемпионат России. Там в свою очередь Усов должен постараться финишировать в числе шести сильнейших самбистов, чтобы попасть в сборную России.

Остаётся добавить, что в турнире в Сергиевом Посаде принимали участие более 250 спортсменов из 26 регионов страны.

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#Самбо #Дмитрий Усов #Эдуард Урюпин
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