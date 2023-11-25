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сегодня, 09:19

Липчан предупреждают об опасной погоде

3 911
#Непогода #снегопад
Липчан предупреждают об опасной погоде

С завтрашнего дня обещают сильный ветер и обильный снегопад.

В ближайшие дни центральную часть России накроет такое ненастье, что заявление об этом решил сделать научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, Московскую, Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и некоторые другие регионы ЦФО ожидают сильные снегопады, ветер, гололедица и гололед 26 и 27 ноября. Опасную погоду также прогнозируют в Сочи.

- В ближайшие дни ряд регионов Центрального федерального округа ожидает очень серьезный комплекс неблагоприятных погодных явлений. В Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Рязанской областях 26 ноября днем будут сильный снег, мокрый снег, его налипание, гололед, гололедица, ветер до 15-20 м/с. 27 числа аналогичная погода придет в Смоленскую, Московскую, Тверскую, Ярославскую и Костромскую области, - сообщил Вильфанд в интервью ТАСС.

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#Непогода #снегопад

Комментарии (3)

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хитрый

13 минут назад
Всем привет! Снега хочу! с метр снегоход застоялся!
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Леночка

20 минут назад
Мне страшно(((
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Вася

46 минут назад
Выпал бы снег на полтора метра !
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