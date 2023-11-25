Липчан предупреждают об опасной погоде

С завтрашнего дня обещают сильный ветер и обильный снегопад.

В ближайшие дни центральную часть России накроет такое ненастье, что заявление об этом решил сделать научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, Московскую, Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и некоторые другие регионы ЦФО ожидают сильные снегопады, ветер, гололедица и гололед 26 и 27 ноября. Опасную погоду также прогнозируют в Сочи.

- В ближайшие дни ряд регионов Центрального федерального округа ожидает очень серьезный комплекс неблагоприятных погодных явлений. В Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Рязанской областях 26 ноября днем будут сильный снег, мокрый снег, его налипание, гололед, гололедица, ветер до 15-20 м/с. 27 числа аналогичная погода придет в Смоленскую, Московскую, Тверскую, Ярославскую и Костромскую области, - сообщил Вильфанд в интервью ТАСС.