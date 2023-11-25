Выходные в Липецке: «Культурная суббота», английский рожок и полная свобода творчества

Последний уикэнд ноября выдастся весьма насыщенным.

Погода не хочет в минус

Температура сегодня днём от 0 до +2 градусов, преимущественно без осадков.







Отключения воды

В субботу, 25 ноября с 9:00 и до окончание ремонтных работ не будет холодной вод на улицах Гришина, 6, 10, 12, 25, 23, 21, 19, 17, 13; Дундича, 29, 29а; Талалихина, 9; Фадеева, 5, 9, 11, вл 9; на Универсальном проезде, 8, 10, 12, 14. Закрутят вентили и на улицах Кузьминской и Северный Рудник.







В воскресенье, 26 ноября, с 10:00 и до конца ремонта перекроют воду на улицах 4 Пятилетки, 42; Студёновской, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23; Юных Натуралистов, 9, 11, 11а; в переулке Вилкова, 14. С комфортом расстанутся и житель частного сектора на улице 8 января.

Отключения света

25 января с 8:00 до 18:00 проведут в потёмках жители домов на улицах 40 лет Октября, 39, 41а, 43, 47; Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63; Баумана, 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 333/19, 390; Д. Бедного, 2, 66а; Еловой, 8, 61; Индустриальной, 112, 119а; К. Булавина, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Курской, 4; Минина, 129; Сенной, 2; Смоленской, 40, 43; Третьякова, 18; Тульской, 4а; Ушинского, 21, 21а, 23, 80; Цементников, 1б, 3, 3а, 12, 14, 18; в переулках Космическом, 36. Полностью обесточат улицы А.Г. Кочеткова, Бабушкина, Буденного, Белорусскую, Брюллова, Водную, Дарвина, Доменщиков, И.Франко, Кирова, Красную, Курчатова, Пригородную, Стасова, Студёновскую, Чапаева, Энергетическую, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Рядовой, Тёплый, Щепкина,

В садоводчестве «Сокол-1» без света останутся дома №№ 596, 843;в садоводчестве «Сокол-2» - №№ 196, 305, 569, 791, 825, 836, 838, 851, 854, 869, 872, 878, 884, 894а, 898б; 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а; садоводчества «Сокол-3» и «Строитель» погрузится во мрак полностью.







26 января с 08:00 до 18:00 обесточат лишь улицу Индустриальную.

«Культурная суббота» (12+)

Большая программа сегодня запланирована в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).







«Культурная суббота» начнётся в 12:00 и завершит работу к 17 часам. Вы узнаете много нового об истории и памятниках архитектуры родного края, познакомитесь со старинными документами и фотографиями, поучаствуете в мастер-классе по лепке из глины, посмотрите увлекательный фильм о подземельях, послушаете народные песни и поиграете в настольные игры.

Вход свободный.

Art-тусовка (12+)

Суббота не обойдётся без традиционной Art-тусовки в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3).

С 18:15 вас ждёт творческий диалог «Моя любимая книга», поэтический сет от Анастасии Дёминой «Зачем придумали любовь», хедлайнером мероприятия сегодня станет автор-исполнитель Сергей Гудаев. И, конечно», не обойдётся без полюбившейся рубрики «Открытый микрофон» (с 20:00), на которой свои таланты может продемонстрировать каждый.



Сергей Гудаев. Фото vk.com/sergei_gudaev



Настольные игры (12+)

В Липецке становится всё больше любителей настолок. Поиграть на выходных можно будет в двух местах. В субботу в 18:15 в IT-зале библиотеки им. Есенина игротеку организуют Георгий Блувштейн и клуб «Изумрудный город».







А в воскресенье в 18:03 десятки игр ждут липчан в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

«День матери»

Праздновать мы будет в последнее воскресенье ноября, а концерты по этому случаю проходят всю неделю.







25 ноября в 16:00 в Городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35) состоится праздничный концерт «Ко дню матери» (12+), в этот же день в 16:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) мероприятие под названием «Спасибо тебе, родная» (6+).

Лепи, что хочешь (12+)

25 ноября в 15:00 Керамокластер на Студёновской, 39б приглашает на мастер-класс «Леплю, что хочу».







Участники могут проявить полную свободу творчества. Вам предстоит продумать всё: задумки до художественных решений, этап за этапом вы приблизитесь к своему собственному шедевру. Пластичная стихия оживёт в ваших руках и станет воплощением авторского замысла.

Пойдём в театр



На выходных приятно сходить на спектакль, тем более, что Липецкий театр драмы (пл. Константиновой, 3) приготовил очень интересные постановки. 25 ноября в 18:00 зрители увидят спектакль «Кармен иначе» (16+)

Драматург Дмитрий Минчёнок предложил современную версию классической истории. История Кармен разворачивается в 2000-е годы на Балканах. Хозе - солдат НАТО - встречает в небольшом городке девушку, которая, несмотря на свой юный возраст, пережила все ужасы войны. С ее семьей расправились солдаты, а над ней самой надругались. Но Хозе всё это неважно. Его заинтересовала сама Кармен, ее внутренний мир - и это оказался единственный любимый мужчина в жизни цыганки.







26 ноября в 18:00 вас ждёт классический спектакль «Доходное место» по пьесе А.Островского (12+).

История о том, как молодой человек пытается остаться честным и порядочным в мире. Можно ли забыть о чести и достоинстве, чтобы стать обладателем счастливого билета в мир роскоши, получив доходное место от родственника? И сколько стоит совесть, невинность и собственная жизнь?

Кукольный театр

В государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) 25 ноября покажут спектакль «Мальчик с пальчик» (0+), а 26 ноября – «Три поросёнка» (0+).







Начало сеансов в 11600 и в 13:00.

Азы музыки для маленьких (6+)

В воскресенье 26 ноября в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) состоится 5-я встреча из образовательного цикла «Скрипка, бубен и фагот», на которой юным (или не очень) любителям музыки рассказывают о различных музыкальных инструментах. На очереди – голбой и английский рожок.





Почему гобой – удивительный в своем роде музыкальный инструмент и чем он выделяется среди других деревянных духовых? Как выглядит и звучит английский рожок? Обо всём расскажет музыковед Алёна Аникеева и солистки Симфонического оркестра Липецкой государственной филармонии Татьяна Золотых, Анастасия и Елена Пушко.

Начало в 11:00 и в 12:30.

Дорогие липчане! Впереди очередные насыщенные выходные, но при всём богатстве выбора не стоит забывать и об окружающем мире. Тем более, что липчанам несложно узнавать новости: нужно лишь время от времени заходит на GOROD48 и просматривать ленту. Будьте уверены, что не пропустите с нами ничего интересного и полезного. Мы работаем и в субботу, и воскресенье, и вообще всегда. Ждём вас на сайте снова и снова.