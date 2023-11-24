Общество
41 минуту назад
Аварийную хрущевку в 9 микрорайоне снесут в следующем году
Дом № 16 по улице 9 микрорайон мэрия собирается снести в 2024 году. Контакт на снос здания разыграют на торгах.
С лета в доме отключены газо и теплоснабжение, но прохожие замечают, чтоподъезды дома периодически чистят от снега. Оказывается, управляющая компания продолжает содержать в пятиэтажке общедомовое имущество и придомовую территорию.
«Из 119 собственников квартиры в доме, 98 получили выкупную стоимость жилья, двое ожидают вступления в наследство, чтобы получить деньги за жилье. 19 собственников согласились на новое жилья. Его им предоставят в 2024 году», — сообщили в городском департаменте ЖКХ.
Несколько семей из дома выселены принудительно, через суд.
Напомним, трещины в стенах дома его жильцы заметили еще в 2011 году, а в 2022 здание было признано аварийным.
Фото: стопкадр Ростелеком
С лета в доме отключены газо и теплоснабжение, но прохожие замечают, чтоподъезды дома периодически чистят от снега. Оказывается, управляющая компания продолжает содержать в пятиэтажке общедомовое имущество и придомовую территорию.
«Из 119 собственников квартиры в доме, 98 получили выкупную стоимость жилья, двое ожидают вступления в наследство, чтобы получить деньги за жилье. 19 собственников согласились на новое жилья. Его им предоставят в 2024 году», — сообщили в городском департаменте ЖКХ.
Несколько семей из дома выселены принудительно, через суд.
Напомним, трещины в стенах дома его жильцы заметили еще в 2011 году, а в 2022 здание было признано аварийным.
Фото: стопкадр Ростелеком