Общество

41 минуту назад

Аварийную хрущевку в 9 микрорайоне снесут в следующем году

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#дом #снос
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Аварийную хрущевку в 9 микрорайоне снесут в следующем году
Дом № 16 по улице 9 микрорайон мэрия собирается снести в 2024 году. Контакт на снос здания разыграют на торгах.

С лета в доме отключены газо и теплоснабжение, но прохожие замечают, чтоподъезды дома периодически чистят от снега. Оказывается, управляющая компания продолжает содержать в пятиэтажке общедомовое имущество и придомовую территорию.

«Из 119 собственников квартиры в доме, 98 получили выкупную стоимость жилья, двое ожидают вступления в наследство, чтобы получить деньги за жилье. 19 собственников согласились на новое жилья. Его им предоставят в 2024 году», — сообщили в городском департаменте ЖКХ.
Несколько семей из дома выселены принудительно, через суд.

Напомним, трещины в стенах дома его жильцы заметили еще в 2011 году, а  в 2022 здание было признано аварийным.

Фото: стопкадр Ростелеком
377
#дом #снос
1

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