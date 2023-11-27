Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!

В центре Липецка продолжается возведение 25-этажного ЖК Атмосфера версия 2.0. Именно здесь проектируют грандиозную детскую площадку на закрытой территории жилого комплекса.

ЖК Атмосфера версия 2.0 изначально рассчитана на семей с детьми. Для этого здесь есть на выбор разные варианты 3-х и 4-х комнатных планировок для семей с детьми. Прогуляйтесь по 3д-туру одной из таких квартир:





Панорамный обзор из окон самого высокого ЖК Липецка

Жилой комплекс Атмосфера версия 2.0 задолго до сдачи стал объектом пристального внимания липчан: архитектурную подсветку возвышающегося над Городищем комплекса невозможно не заметить. Ещё более шикарный вид на Липецк будет из самих квартир в «Атмосфере»: из окон открывается панорама практически на весь центр города, Соборную площадь, Городище, Зелёный остров и реку Воронеж.

В ЖК Атмосфера есть всё для комфортной семейной жизни. Например, своя собственная закрытая территория, благодаря чему во дворе точно не будет чужих машин или случайных прохожих.

Спальный район в центре города

Жилой комплекс по улице Игнатьева, 33 выгодно расположился с одной стороны, в самом центре города и в то же время — в глубине “зеленого” спального района. Здесь тихо, но при этом в шаговой доступности множество секций, кружков, бассейн, парки, театр, кафе, рестораны и одна из лучших школ города. Все эти знаковые места города станут для жителей Атмосферы как “свой район”.





Премиальные подъезды

Первое впечатление от нового жилого комплекса начинается уже с подъезда. В ЖК Атмосфера версия 2.0 входные группы будут просторными и красивыми, с огромными зеркалами, вазонами и другими элементами декора, местом для консьержа, отдельным лифтовым холлом и хорошими бесшумными скоростными лифтами, опускающимися в подземный паркинг.





Другие визуализации смотрите под текстом статьи



А ещё во входной группе предусмотрены места для парковки детских колясок, самокатов или велосипедов, чтобы лишний раз не поднимать их в квартиру.

Обеспеченная безопасность

У ЖК Атмосфера версия 2.0 собственная закрытая территория, о чем уже упоминалось выше.

Плюс к этому для спокойствия жильцов в подъездах комплекса и по его периметру предусмотрено видеонаблюдение, подключенное к системе «Безопасный город» и современной системе пожарной безопасности. В квартирах также будут домофоны с возможностью подключить видеонаблюдение, чтобы было не только слышно, но и видно, кто к вам пришел.

Кроме того, в подъездах будут работать консьержи, ориентированные на активное взаимодействие с жильцами. Они будут не только сами следить за безопасностью и порядком в доме, но в случае чего всегда нажмут на кнопку вызова охраны или просто придут вам на помощь по каким-то простым бытовым вопросам: могут передать забытые детьми ключи или даже получить какую-то посылку.

ЖК Атмосфера версия 2.0 ориентирован специально на семей с детьми. На первом этаже комплекса — комната матери и ребёнка с туалетом и пеленальным столиком. Все эти удобства уже давно стали нормой для жилья категории «Комфорт плюс» в Москве, но для Липецка пока ещё очень большая редкость.





Другие визуализации смотрите под текстом статьи



Проект грандиозной детской площадки

На закрытой территории жилого комплекса проектируется грандиозная детская площадка. Эта площадка будет разбита на различные зоны по возрастным группам: будут свои участки для малышей, свои - для дошкольников, школьников, а также зона воркаута для спортсменов. Площадка также будет находиться под видеонаблюдением — оставить на ней ребёнка гулять будет не страшно. А установив приложение на свой мобильный телефон, можно будет следить в режиме онлайн за тем, чем занимается ваш ребенок на прогулке во дворе.

Планировки для семей с детьми

Для больших, дружных и счастливых семей застройщик предлагает несколько вариантов трёхкомнатных и четырёхкомнатных квартир.

ЖК Атмосфера версия 2.0 видит своей миссией укрепление семейных ценностей. Именно поэтому все квартиры здесь с просторными кухнями-гостиными, ведь именно такая планировка позволяет всем членам семьи больше времени проводить вместе, собираясь за вкусным обедом за большим столом или за просмотром любимых фильмов на огромном диване. Классно, когда члены семьи по утрам и вечерам проводят время не у себя в комнатах, а в одной кухне-гостиной! Это делает их отношения ближе и крепче.





Другие визуализации смотрите под текстом статьи



Из других важных моментов в планировке для большой семьи — раздельные санузлы, наличие отдельной гардеробной для хранения сезонных вещей или игрушек.

Не забыли здесь и о весьма актуальном вопросе экономии семейного бюджета: приятным бонусом выступают тепловые счетчики с автоматической передачей показаний.





Купить квартиры в ЖК Атмосфера версия 2.0 можно по программе семейной ипотеки или любой другой ипотечной программе. В отделе продаж вам помогут оформить все необходимые документы и подать заявления сразу в несколько банков. Выбирайте квартиру на сайте https://gkatmosfera.ru и звоните в отдел продаж ЖК Атмосфера версия 2.0 по телефону: 90-71-96.

Застройщик ООО СЗ «Торгинвест», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/

Ипотеку предоставляют ПАО Сбербанк, ПАО Банк ВТБ, ПАО Промсвязьбанк и др.

Реклама. ООО СЗ «ТИС».