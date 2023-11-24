В России
сегодня, 10:08
В Минобороны сообщили о 16 сбитых беспилотниках за ночь
13 дронов было сбито над территорией Крыма.
В Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 24 ноября системы противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, - говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.
Уточняется, что ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БпЛА, из которых 13 – над Крымским полуостровом и три – над территорией Волгоградской области, - отмечается в сообщении.
Накануне ПВО уничтожили над территорией Крыма три украинских беспилотных летательных аппарата.
Уточняется, что ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БпЛА, из которых 13 – над Крымским полуостровом и три – над территорией Волгоградской области, - отмечается в сообщении.
Накануне ПВО уничтожили над территорией Крыма три украинских беспилотных летательных аппарата.