В России

сегодня, 10:08

В Минобороны сообщили о 16 сбитых беспилотниках за ночь

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#беспилотники #атака

13 дронов было сбито над территорией Крыма.

В Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 24 ноября системы противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, - говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БпЛА, из которых 13 – над Крымским полуостровом и три – над территорией Волгоградской области, - отмечается в сообщении.

Накануне ПВО уничтожили над территорией Крыма три украинских беспилотных летательных аппарата.
36
#беспилотники #атака

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