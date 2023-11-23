В частном секторе Коровино отключат холодную воду

Также район Коровино частично останется без электричества. Причиной неудобств, связанных с ограничениями подачи холодной воды и света 24 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях.

Как сообщили в «РВК-Липецк», с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5/2, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы, №№ 60б, 68 по улице Гагарина, №№ 3, 11, 70 по улице Тельмана, № 1а по проезду Шишкина, а также частный сектор улицы Тельмана и частный сектор района Коровино – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители улиц Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой.



Подвоз воды будет организован по адресам: улица Папина, 6, улица Тельмана, 6, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



24 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.



С 08:00 до 18:00 из-за работ по монтажу приборов учета отключат электричество в домах №№ 120, 133а, 135, 137, 138, 139, 211, 71а, 84а по улице Буденного, № 24а по улице Речной, № 30 по улице Шкатова, №№ 1-3, 3а, 4 - 11, 9а по проезду Лузана, №№ 28, 89 по улице Карбышева, №№ 2, 3, 4,10а, 14 по улице Шоссейной, № 18 по улице Брусничной, обесточат улицы Гранитную, 2-ю Гранитную, Кротевича, Железнодорожную, Чайковского, Щорса.



С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях без света останется дом № 5 на улице Газина, а с 15:00 до 17:00 – дом № 7 на улице Советской.

