Общество
сегодня, 18:38
Ночью начнется снегопад: городские службы начали обработку дорог
Синоптики прогнозируют метель, снежные заносы и гололед.
Ночью к территории Липецкой области приблизится теплый атмосферный фронт — при порывистом ветре ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, метель, местами гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы. В преддверии непогоды управления благоустройства Липецка начало обработку дорог.
«Посыпку противогололедными материалами решено запустить до начала часа пик, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и не создавать пробки. После внесения песокосоляной смеси на спуски, подъемы, мосты и кольцевые развязки управление займется основными дорогами города», — сообщает мэрия.
Ночью, в зависимости от интенсивности снегопада, управление примет решение о повторении цикла обработки. С четырех часов утра снег с пешеходных дорожек и остановок начнут убирать дворники.
«Посыпку противогололедными материалами решено запустить до начала часа пик, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и не создавать пробки. После внесения песокосоляной смеси на спуски, подъемы, мосты и кольцевые развязки управление займется основными дорогами города», — сообщает мэрия.
Ночью, в зависимости от интенсивности снегопада, управление примет решение о повторении цикла обработки. С четырех часов утра снег с пешеходных дорожек и остановок начнут убирать дворники.
Герасим
Гость
мня
А. В.