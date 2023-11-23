Общество

сегодня, 18:38

Ночью начнется снегопад: городские службы начали обработку дорог

4 585
#снегопад #дороги
2
Ночью начнется снегопад: городские службы начали обработку дорог

Синоптики прогнозируют метель, снежные заносы и гололед.

Ночью к территории Липецкой области приблизится теплый атмосферный фронт — при порывистом ветре ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, метель, местами гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы. В преддверии непогоды управления благоустройства Липецка начало обработку дорог.

«Посыпку противогололедными материалами решено запустить до начала часа пик, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и не создавать пробки. После внесения песокосоляной смеси на спуски, подъемы, мосты и кольцевые развязки управление займется основными дорогами города», — сообщает мэрия.

Ночью, в зависимости от интенсивности снегопада, управление примет решение о повторении цикла обработки. С четырех часов утра снег с пешеходных дорожек и остановок начнут убирать дворники.
4 585
#снегопад #дороги
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Герасим

3 минуты назад
Снег уже идет.
ответить

Гость

8 минут назад
А есть ли смысл, если завтра будет писанина, что мало единиц, не хватка и тдд
ответить

мня

46 минут назад
Всё ровно скажут,что не готовы были.
ответить

А. В.

55 минут назад
Вот и хорошо.
ответить
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
65
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

На дне Комсомольского пруда появится глиняный замок
#Комсомольский пруд
13
На дне Комсомольского пруда появится глиняный замок

сегодня, 16:47

Общество
В замерзающий дом возобновлена подача тепла и горячей воды
#ЖКХ
14
В замерзающий дом возобновлена подача тепла и горячей воды

сегодня, 16:39

Общество
Ночью синоптики прогнозируют снегопад
#снегопад #дороги
3
Ночью синоптики прогнозируют снегопад

сегодня, 16:39

Общество
Монтаж новогоднего убранства площади Петра Великого подешевел более чем на четверть
#Новый год
2
Монтаж новогоднего убранства площади Петра Великого подешевел более чем на четверть

сегодня, 15:38

Общество
«Липецкий завод малых коммунальных машин» признали банкротом
#арбитражный суд
13
«Липецкий завод малых коммунальных машин» признали банкротом

сегодня, 15:30

Общество
Школа в «Елецком», ФОК в Сселках, дороги в новых микрорайонах и ремонт двух мостов через Липовку
#бюджет
11
Школа в «Елецком», ФОК в Сселках, дороги в новых микрорайонах и ремонт двух мостов через Липовку

сегодня, 14:21

Общество