РВК-Липецк обновляет сети водоотведения в микрорайоне ЛТЗ

РВК-Липецк прокладывает в микрорайоне ЛТЗ около километра новых сетей водоотведения. На строительство направлено порядка 35 млн рублей.

400-миллиметрового трубопровода, который проходит от дома №3 на улице 6-й Гвардейской Дивизии до существующего коллектора диаметром 2000 мм в районе автодороги «Обход ЛТЗ», не было в инвестиционной программе компании. Однако при возникновении нештатной ситуации на старом коллекторе было принято решение об оперативной замене сетей в текущем году.

Основную часть прокладываемого трубопровода смонтировали методом горизонтально-направленного бурения, чтобы минимизировать неудобства для водителей и местных жителей. В планах – подключение нового коллектора к существующему в районе перекрестка улиц Коммунистическая и Краснознаменная. Проведение этих работ требует частично ограничить движение транспорта на несколько дней. Для удобства автомобилистов выполнить врезку планируют после открытия участка дороги по улице Краснозаводской, где в рамках концессионного соглашения ООО «Мовиста Регионы Липецк» демонтирует подземный переход.





Сроки проведения работ генеральный директор РВК-Липецк Вадим Негробов, руководитель компании-концессионера Сергей Чугуевец и представители городских департаментов транспорта, а также дорожного хозяйства и благоустройства обсудили на выездном совещании. Сергей Чугуевец сообщил, что основные работы на Краснозаводской завершены. Специалистам осталось восстановить асфальт, однако вести подобные работы в минусовые температуры нельзя. Если погода не изменится в ближайшие дни, на дороге уложат альтернативное покрытие, после чего по ней восстановят движение транспорта. Сразу после этого департамент согласует схемы измененного дорожного движения, а РВК-Липецк сможет приступить к работам по врезке.



«Проведение этих работ необходимо, чтобы обеспечить жителей микрорайона качественным водоотведением, однако мы понимаем, что ограничение движения без открытия улицы Краснозаводской принесет много неудобств. Совместно с администрацией города и концессионером, выполняющим обязательства по модернизации трамвайной сети, найдено оптимальное решение, которое позволит минимизировать дискомфорт для липчан», - подчеркнул Вадим Негробов.



Отметим, что в микрорайоне ЛТЗ РВК-Липецк также реконструирует водопроводы на улицах 3 сентября, Ильича и Волгоградская. Работы планируют завершить до конца года. На эти цели в рамках инвестпрограммы компании выделено около 29 млн рублей. Кроме того, благодаря специальному казначейскому кредиту в ближайшие годы водоканал выполнит полную замену сетей водоснабжения и водоотведения в границах территорий, определенных администрацией Липецка под комплексное развитие. В общей сложности в Тракторном микрорайоне построят КНС, реконструируют и проложат около 5 км сетей водоснабжения и 3,5 км сетей водоотведения. Также будут построены две скважины на водозаборе, обслуживающем микрорайон.

ООО «РВК-Липецк». РЕКЛАМА