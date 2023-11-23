Общество

сегодня, 15:30

«Липецкий завод малых коммунальных машин» признали банкротом

3 533
#арбитражный суд
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«Липецкий завод малых коммунальных машин» признали банкротом

Предприятие задолжало 27,9 миллиона рублей.

Арбитражный суд Липецкой области признал общество с ограниченной ответственностью «Липецкий завод малых коммунальных машин» несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство сроком на пять месяцев.

Как говорится на сайте компании, завод выпускает коммунальные, мусороуборочные, ледозаливочные, cельскохозяйственные, пожарные, буровые, cваевдавливающие машины подметально-уборочное оборудование и вездеходы.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, с заявлением о признании ООО «Липецкий завод малых коммунальных машин» несостоятельным (банкротом) в августе 2021 года в Арбитражный суд обратилась инспекция федеральной налоговой службы России по Правобережному району Липецка. 11 апреля в ООО «Липецкий завод малых коммунальных машин» была введена процедура банкротства — наблюдение. В октябре временный управляющий представил отчет и заявил ходатайство о признании должника банкротом и введении в отношении него конкурсного производства. По его данным, общая сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составила 27,9 миллиона рублей.
3 533
#арбитражный суд
3

Комментарии (3)

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Пессимист

29 минут назад
А зачем нам в Липецке такой завод? У нас кучка вороватых УК со штатом в три человека, справятся и без техники
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А. В.

34 минуты назад
И этот тоже?
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Саша

44 минуты назад
Еще один рывок без раскачки
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